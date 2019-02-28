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В Украине появится монета с изображением барана

Комментариев: 2
Монета номиналом в 5 гривен войдет в оборот 14 марта 2019 года.
Нацбанк выпустил памятную монету "Баран"
Нацбанк выпустил памятную монету "Баран"
facebook.com/NationalBankOfUkraine

Национальный банк Украины объявил, что с четверга, 28 февраля, для онлайн заказов станет доступной новая памятная монета, которую введут в оборот только с 14 марта. Эта монета "посвящена барану, изображение которого воплощено в памятниках культуры разных эпох", - отметили в учреждении.

Новая монета продолжит серию "Фауна в памятниках культуры Украины". Ее номинал - 5 гривен.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, ее масса - 15,55 грамм, тираж - 4 тыс. штук. Она оснащена локальной позолотой - позолоченное изображение металлического рельефа с изображением головы барана.

Как сообщалось, Национальный банк продал неразрезанные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен почти на 10 млн гривен. 

В Канаде выпустили монету в виде украинской писанки

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Теги: монета, Нацбанк, выпуск, баран
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мыкола    28.02.2019, 05:53
Оценка:  0
Мыкола
Все сходится : сначала решение КСУ об отмене преследования за незаконное обогащение, теперь эта монета с изображением барана. Очевидно ею будут награждать тех, кто бегал на майдан !!!
ЗаУкраину    28.02.2019, 05:14
Оценка:  0
ЗаУкраину
жи.ды выпустили монеты чтобы подчеркнуть кем они управляют в Украине...)))
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