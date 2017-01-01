В гараже Мариуполя полиция обнаружила арсенал оружия

По факту хранения опасных предметов следователями областного главка полиции было начато уголовное производство.

В одном из гаражей в Мариуполе обнаружили оружейный арсенал npu.gov.ua

Сотрудники ГУНП в Донецкой области совместно с сотрудниками управления "К" Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в арендованном гараже в Мариуполе изъяли оружие, гранатометы, автомат-пулемет, взрывчатку и более 6 тысяч патронов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По имеющейся оперативной информации по факту хранения опасных предметов следователями областного главка полиции было начато уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

27 февраля при проведении санкционированных мероприятий в гаражном помещении в Кальмиусском районе Мариуполя правоохранители обнаружили автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 килограмма пластида и более 6 тысяч патронов различного калибра.

Сейчас с владельцем гаража проводятся следственные действия. Установлено, что он был арендован 30-летним жителем, который в настоящее время скрывается в России. Полицейским предстоит установить происхождение арсенала и конечную цель его хранения.

Ранее в Мариуполе изъяли оружие, похищенное из отдела полиции в Луганске.

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