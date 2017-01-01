Появилось видео тренировки авианаводчиков в зоне ООС

Все условные цели уничтожены.

В районе проведения операции объединений сил состоялась тренировка авианаводчиков.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

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“На одном из военных аэродромов операции Объединенных сил состоялась тренировка офицеров групп боевого управления оперативно-тактических группировок “Север“ и “Восток“. Военнослужащие упражнялись в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника“, - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что такие тренировки необходимы для продолжения допусков для выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, а также для повышения профессионального уровня каждого офицера группы боевого управления.

“Команды наводчиков были четкими, все условные цели уничтожены“, - добавили в пресс-центре ОС.

Как сообщалось, представители партии Национальный корпус в среду, 27 февраля, провели акцию протеста у здания Генеральной прокуратуры в Киеве. Протестующие требовали расследовать масштабные хищения в оборонном секторе.