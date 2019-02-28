Обыски охранной фирмы священника УПЦ МП: Новые подробности

В госбюджет недоплатили более 9 миллионов гривен налогов.

СБУ совместно с ГУ ГФС в Киеве и прокуратурой столицы в рамках уголовного производства провели санкционированные обыски в помещениях группы охранных компаний Служба безопасности Стелс, соучредителем которых является один из священнослужителей УПЦ МП.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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"Правоохранители предварительно установили, что в результате незаконной деятельности указанных субъектов хозяйствования в государственный бюджет, минуя систему налогообложения, не поступило более девяти миллионов гривен налогов, что нанесло существенный ущерб экономическому потенциалу нашей страны. Кроме этого, в ходе обысков обнаружено литературу антиукраинского содержания, которая призывает к межрелигиозной розни, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также установлена связь указанного священнослужителя УПЦ МП с российскими парамилитарными структурами", - говорится в сообщении.

По результатам проведенных процессуальных действий правоохранители получили документальные материалы, свидетельствующие о совершении фигурантами производства преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Продолжается досудебное следствие.

Напомним, силовики 26 февраля начали обыски охранной фирмы священника УПЦ МП.

Как сообщалось в январе, священника УПЦ МП приговорили к 6 годам за пособничество "ЛНР".