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Обыски охранной фирмы священника УПЦ МП: Новые подробности

Комментариев: 5
В госбюджет недоплатили более 9 миллионов гривен налогов.
Обыски охранной фирмы священника УПЦ МП: Новые подробности
© ssu.gov.ua
Фото 1/7
  • В ходе обысков обнаружено литературу антиукраинского содержания
  • В ходе обысков обнаружено литературу антиукраинского содержания
  • В ходе обысков обнаружено литературу антиукраинского содержания
  • В ходе обысков обнаружено литературу антиукраинского содержания
  • В ходе обысков обнаружено литературу антиукраинского содержания
  • В ходе обысков обнаружено литературу антиукраинского содержания
  • В ходе обысков обнаружено литературу антиукраинского содержания
Обыски охранной фирмы священника УПЦ МП: Новые подробности
В ходе обысков обнаружено литературу антиукраинского содержания
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СБУ совместно с ГУ ГФС в Киеве и прокуратурой столицы в рамках уголовного производства провели санкционированные обыски в помещениях группы охранных компаний Служба безопасности Стелс, соучредителем которых является один из священнослужителей УПЦ МП.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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"Правоохранители предварительно установили, что в результате незаконной деятельности указанных субъектов хозяйствования в государственный бюджет, минуя систему налогообложения, не поступило более девяти миллионов гривен налогов, что нанесло существенный ущерб экономическому потенциалу нашей страны. Кроме этого, в ходе обысков обнаружено литературу антиукраинского содержания, которая призывает к межрелигиозной розни, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также установлена связь указанного священнослужителя УПЦ МП с российскими парамилитарными структурами", - говорится в сообщении.

По результатам проведенных процессуальных действий правоохранители получили документальные материалы, свидетельствующие о совершении фигурантами производства преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Продолжается досудебное следствие.

Напомним, силовики 26 февраля начали обыски охранной фирмы священника УПЦ МП.

Как сообщалось в январе, священника УПЦ МП приговорили к 6 годам за пособничество "ЛНР".

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Теги: священник, агрессия, Россия, провокации, УПЦ МП
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Комментариев (6)
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big-werasd    28.02.2019, 10:30
Оценка:  0
big-werasd
Я знаю что поп с автокефальной феном банчит, когда у него обыски будут?
farfalle    28.02.2019, 10:22
Оценка:  0
farfalle
Охота на ведьм
kapablankas    28.02.2019, 09:59
Оценка:  -2
kapablankas
брехня
ShakhterDonetsk    28.02.2019, 10:08
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
Факт!
ShakhterDonetsk    28.02.2019, 09:52
Оценка:  +2
ShakhterDonetsk
Все приходы рпц - рассадники антиукраинской агентуры фсбе россии.
prontozaurus    28.02.2019, 09:43
Оценка:  +4
prontozaurus
От вам і духовна скрєпа.
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