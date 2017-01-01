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В Броварах задержана банда угонщиков авто

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Преступники орудовали в Киевской и Черниговской области.
Украденные автомобили разбирали на детали
Украденные автомобили разбирали на детали
kv.npu.gov.ua

Сотрудники полиции задержали злоумышленников сразу после совершения ими очередного похищения автомобиля в городе Бровары.

Об этом сообщает пресс-отдел полиции области.

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Злоумышленниками оказались двое жителей Чернигова, 24 и 29-летнего возраста, которые уже имели проблемы с законом и в течение года совершали незаконные завладения автотранспортом на территории столичной области и Черниговщины. За совершение аналогичных преступлений они разыскивались правоохранительными Черниговской области.

Работники полиции столичной области провели 10 обысков в Черниговской области в гаражных помещениях по месту жительства злоумышленников и в других местах укрытия похищенного автотранспорта.

Полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств три автомобиля, которые злоумышленники не успели разобрать на запчасти. Автомобили марки Дэу Ланос и Мазда полицейские вернули законным владельцам - жителям города Бровары.

В соседней области также там были изъяты кузова от различных авто, владельцы которых сейчас устанавливаются.

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Двум парням объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Молодые мужчины по решению суда находятся под стражей. Полицейские устанавливают их причастность к совершению других преступлений. Продолжается следствие.

Как сообщалось, в ноябре 2018 под Киевом нашли 1000 кв.м. складов угонщиков элитных авто.

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Теги: угон авто, Киевская область
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