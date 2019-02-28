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В Киеве из окна многоэтажки выпал нацгвардеец

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Погиб 21-летний местный житель.
В Киеве из окна многоэтажки выпал нацгвардеец
© kiev.informator.ua
Фото 1/5
  • Парень 1998 года рождения служил в Нацгвардии
  • Парень 1998 года рождения служил в Нацгвардии
  • Парень 1998 года рождения служил в Нацгвардии
  • Парень 1998 года рождения служил в Нацгвардии
  • Парень 1998 года рождения служил в Нацгвардии
В Киеве из окна многоэтажки выпал нацгвардеец
Парень 1998 года рождения служил в Нацгвардии
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В Киеве на улице Миропольская, 25, из окна многоэтажки выпал 21-летний нацгвардиец.

Об этом сообщает Информатор.

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Местные жители обнаружили тело молодого парня около 7:40 утра. Известно, что он проживал в 16-этажном доме на 4-м этаже. Погибший парень 1998 года рождения был рядовым в Нацгвардии. На место происшествия приехали правоохранительные органы и был вызван командир погибшего.

Вскоре удалось установить, при падении парень оборвал электрические провода. Правоохранители подозревают, что нацгвардеец мог упасть с гораздо большей высоты, потому что его тело сильно деформировано. По какой причине парень выпал из окна - неизвестно.

Как сообщалось 25 февраля, в реке под Житомиром нашли тело майора ВСУ.

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Теги: самоубийство, нацгвардеец, Киев
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