В Киеве из окна многоэтажки выпал нацгвардеец

Погиб 21-летний местный житель.

В Киеве на улице Миропольская, 25, из окна многоэтажки выпал 21-летний нацгвардиец.

Об этом сообщает Информатор.

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Местные жители обнаружили тело молодого парня около 7:40 утра. Известно, что он проживал в 16-этажном доме на 4-м этаже. Погибший парень 1998 года рождения был рядовым в Нацгвардии. На место происшествия приехали правоохранительные органы и был вызван командир погибшего.

Вскоре удалось установить, при падении парень оборвал электрические провода. Правоохранители подозревают, что нацгвардеец мог упасть с гораздо большей высоты, потому что его тело сильно деформировано. По какой причине парень выпал из окна - неизвестно.

Как сообщалось 25 февраля, в реке под Житомиром нашли тело майора ВСУ.