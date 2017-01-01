Кабмин назначил на декабрь 2019 года пробную перепись населения

Также ведется работа по решению вопроса об участии в ВПН-2020 населения, проживающего на временно оккупированных территориях,.

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Пробная перепись населения, как подготовительный этап к Всеукраинской переписи населения запланированного на 2020 год, будет проведена в декабре 2019 года.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию из отчета о деятельности Государственной службы статистики Украины.

Местом проведения пробной переписи населения определены Оболонский район г. Киева и Бородянский район Киевской области.

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Пробная перепись населения проводится с целью апробации методов и основных организационных мероприятий, применение новейших технологий и определение механизмов взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Во время проведения пробной переписи предполагается использование планшетов и Интернета для сбора сведений о населении с одновременным занесением этих данных в базу данных с последующей разработкой агрегированных данных. Это минимизирует затраты на печать анкет и ускорит процесс обработки данных.

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Также в Госстатистики сообщили, что ведется работа по решению вопроса об участии в ВПН-2020 населения, проживающего на временно оккупированных территориях, в рамках реализации со Всемирным банком проекта “Разработка статистических методик и развитие способностей в условиях вооруженного конфликта в Украине“.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла Либанова заявила, что трудно определить, сколько людей проживает на территории Украины.