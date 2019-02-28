Украине запретили российские успокоительные лекарства
Запрещенный препарат применяли при психоэмоциональном напряжении, стрессах и нарушениях сна.
Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию Глицина“.
Об этом сообщает Униан.
Речь идет о таблетках сублингвальных Глицин по 100 мг № 50 (50х1) в блистерах, серии 0980317. Производитель – ООО Медицинский научно-производственный комплекс БИОТИКИ, РФ.
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Временно запретили препарат из-за несоответствия регистрационного удостоверения № RU/2003/01/01 по показателю Идентификация. Глицин применяют при снижении умственной работоспособности, стрессовых ситуациях и психоэмоциональном напряжении, нарушениях сна.
Как сообщалось, с 1 января лекарства можно возвращать и менять.
А-я-я-я-яй!!! Все ....мокші будуть спокійні, з підвищеною розумовою працездатністюююююну і т. д. Більше глоду ще б і горілки подешевше і все буде ЗЕ шибісь!!!!!!!!
Действительно, запрет подобных препаратов - архинужная сейчас вна Украине мера! ))))
от других производителей)
Или Вам только Мосхимфарм помогает?)