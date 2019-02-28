Украине запретили российские успокоительные лекарства

Запрещенный препарат применяли при психоэмоциональном напряжении, стрессах и нарушениях сна.

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию Глицина“.

Об этом сообщает Униан.

Речь идет о таблетках сублингвальных Глицин по 100 мг № 50 (50х1) в блистерах, серии 0980317. Производитель – ООО Медицинский научно-производственный комплекс БИОТИКИ, РФ.

Читай также: В Украине запретили 9 видов глазных капель

Временно запретили препарат из-за несоответствия регистрационного удостоверения № RU/2003/01/01 по показателю Идентификация. Глицин применяют при снижении умственной работоспособности, стрессовых ситуациях и психоэмоциональном напряжении, нарушениях сна.

Как сообщалось, с 1 января лекарства можно возвращать и менять.