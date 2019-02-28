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Украине запретили российские успокоительные лекарства

Комментариев: 5
Запрещенный препарат применяли при психоэмоциональном напряжении, стрессах и нарушениях сна.
Возможно, запрет введен временно
Возможно, запрет введен временно
depositphotos.com

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию Глицина“.

Об этом сообщает Униан.

Речь идет о таблетках сублингвальных Глицин по 100 мг № 50 (50х1) в блистерах, серии 0980317. Производитель – ООО Медицинский научно-производственный комплекс БИОТИКИ, РФ.

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Временно запретили препарат из-за несоответствия регистрационного удостоверения № RU/2003/01/01 по показателю Идентификация. Глицин применяют при снижении умственной работоспособности, стрессовых ситуациях и психоэмоциональном напряжении, нарушениях сна.

Как сообщалось, с 1 января лекарства можно возвращать и менять.

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Теги: лекарства, запрет, успокоительные, Россия
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Комментариев (6)
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ГунВсемогущий    28.02.2019, 12:03
Оценка:  0
ГунВсемогущий
Российские лекарства закупать нельзя.Можно покупать только российские запчасти к военной технике!)))))
lusyika    28.02.2019, 11:49
Оценка:  -2
lusyika
Глицин применяют при снижении умственной работоспособности, стрессовых ситуациях и психоэмоциональном напряжении, нарушениях сна.
А-я-я-я-яй!!! Все ....мокші будуть спокійні, з підвищеною розумовою працездатністюююююну і т. д. Більше глоду ще б і горілки подешевше і все буде ЗЕ шибісь!!!!!!!!
Bagram123    28.02.2019, 11:30
Оценка:  +1
Bagram123
Гамно этот глицин,и без разницы чей он производитель,практически никакого эффекта от этих пилюль.
Шкиряк_и_Зорян    28.02.2019, 11:05
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Симптоматично, что "Глицин применяют при снижении умственной работоспособности, стрессовых ситуациях и психоэмоциональном напряжении..."
Действительно, запрет подобных препаратов - архинужная сейчас вна Украине мера! ))))
Шкиряк_и_Зорян    28.02.2019, 11:22
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
О! Один имбецил уже минуснул! ))) Да, понимаю - дефицит лекарств провоцирует развитие майдана головного мозга!
weightless    28.02.2019, 11:52
Оценка:  -5
weightless
Какой дефицит? Вы можете хоть тонну этого глицина купить
от других производителей)
Или Вам только Мосхимфарм помогает?)
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