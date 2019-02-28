ФСБ задержала украинца на въезде в Крым

В отношении мужчины возбудят уголовное дело по признакам "покушения на незаконное пересечение государственной границы РФ".

Украинец пытался попасть в Крым по поддельному паспорту, утверждает ФСБ YouTube

В аннексированном Крыму российские пограничники задержали 37-летнего гражданина Украины, который пытался проехать через пункт пропуска Армянск. У мужчины обнаружили якобы поддельный парспорт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ в четверг, 28 февраля.

Отмечается, что мужчина направлялся в Крым пешком.

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“В ходе осуществления проверки предъявленного им национального паспорта сотрудник пограничного контроля обнаружил признаки его подделки. 37-летний гражданин Украины задержан до выяснения всех обстоятельств совершенного правонарушения и принятия дальнейшего процессуального решения“, – говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что подделка паспорта была установлена специальной техникой.

“Гражданин Украины пояснил, что паспорт он оформил у знакомых на территории Украины еще в 2011 году за крупное денежное вознаграждение. Он использовал его для решения вопросов во всех инстанциях по месту жительства“, – добавили в российской спецслужбе.

В ФСБ намерены возбудить в отношении украинца уголовное дело по признакам “покушения на незаконное пересечение государственной границы РФ“.

Как сообщалось 24 февраля, прокуратура ведет более 1500 дел по аннексии Крыма.