Верховная Рада провалила закон о медиации

Проект предлагал определить особенности процедуры медиации во время судебного или третейского разбирательства .

Верховная рада Украины в четверг, 28 февраля, провалила во втором чтении законопроект №3665 О медиации.

Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

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В частности, в зале не хватило голосов за принятие документа во втором чтении и за направление его на доработку в профильный комитет.

“У меня больше нет предложений, коллеги. Вы успешно, коллеги, завалили закон. Я вынужден объявить, что законопроект о медиации отклонен“, - подчеркнул Парубий.

Документ, в частности, определял правовые основы предоставления услуг медиации на профессиональной основе, распространения практики мирного разрешения споров несудебными методами с целью разгрузки судов и обеспечения сбалансированных взаимоотношений между институтом медиации и судебной системой.

Так, законопроект предлагал определить термины “медиация“ и “медиатор“, основные принципы медиации, правовые основы проведения процедуры медиации, условия получения статуса медиатора, особенности проведения процедуры медиации во время судебного или третейского разбирательства, механизмы контроля за качеством предоставления услуг медиации, и принципы государственной политики в сфере медиации.

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Предлагалось, чтобы институт медиации дополнял (а не менял) действующие правовые институты, такие как мировое соглашение в гражданском и хозяйственном процессах, примирение в административном судопроизводстве и уголовном процессе, и тому подобное. Таким образом, предлагалось ввести модель добровольной присудебной медиации, где суд имеет право рекомендовать медиацию сторонам, а стороны могут отказаться от этого.

Напомним, группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Андреем Парубием 4 февраля зарегистрировала законопроект №9524 о наблюдении за избирательным процессом в Украине.