Из зоны ООС самолетом в Киев эвакуировали впавшего в кому ребенка

У двенадцатилетней Юли произошел геморрагический инсульт.

Благодаря совместным усилиям командования ООС и волонтеров ребенка с тяжелым диагнозом из района проведения ООС экстренно доставили на лечение в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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“По решению Командующего объединенными силами Сергея Наева из района проведения операции Объединенных сил самолетом в столицу эвакуировали 12-летнюю девочку в тяжелом состоянии. В семье, проживающей в Донецкой области, случилась беда. Двенадцатилетняя Юля вследствие острого нарушения мозгового кровообращения и геморрагического инсульта, который оно вызвало, оказалась в коме“, - говорится в сообщении.

Как отмечается, врачи областной больницы города Лиман Донецкой области сообщили, что единственным шансом на спасение ребенка является эвакуация в Киев для дальнейшего лечения в институте нейрохирургии имени А. Ромоданова.

Как сообщалось 19 февраля, в киевской школе не вызвали скорую девочке с разбитой головой.