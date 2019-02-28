Геннадий Кернес подписал договор с ЕБРР на закупку новых троллейбусов

Подписание Договора гарантии по проекту обновления троллейбусного парка города Харькова между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития состоялось сегодня, 27 февраля, в Харьковском городском совете. Об этом сообщается на сайте Харькова.

Документ подписали Харьковский городской голова Геннадий Кернес и Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне. Геннадий Кернес поблагодарил представителей ЕБРР за огромную работу и поддержку проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры города, а также проектов по внедрению новейших технологий в сфере энергоэффективности.



"Готовность ЕБРР системно инвестировать в проекты жизнеобеспечения города - для нас высокая оценка деятельности и главная возможность не останавливаться в развитии города. Харьков поставил своей целью провести модернизацию во всех сферах жизни, и поддержка такого авторитетного партнера является очень важной для нашего города на пути устойчивого экономического развития и эффективного управления. Я уверен, что ваш визит в Харьков послужит дальнейшему укреплению нашего сотрудничества", - подчеркнул Геннадий Кернес.



По его словам, реализация проекта по обновлению троллейбусного парка позволит повысить комфорт и безопасность перевозок, обеспечить доступность городского транспорта для людей с ограниченными физическими возможностями, а также сократить эксплуатационные расходы предприятия и улучшить экологическую ситуацию в Харькове.



В свою очередь Маттео Патроне отметил, что Европейский банк реконструкции и развития доволен сотрудничеством с Харьковом и готов его развивать.



"Для нас Харьков - самый важный город в плане сотрудничества в сфере реализации муниципальных проектов. Мы очень довольны нашими партнерскими отношениями и хотим изучить другие сферы деятельности для расширения сотрудничества. Я впечатлен успехами вашего города, и мы готовы продолжить сотрудничество и вместе с городской властью вносить вклад в развитие Харькова", - сказал Маттео Патроне.