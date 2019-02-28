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Украина закупает запчасти у РФ, но там нет коррупции - Гладковский

Комментариев: 8
По словам замсекретаря СНБО, ради получения этих деталей люди рискуют жизнью.
Олег Гладковский отрицает коррупцию при закупке запчастей для военной техники
Олег Гладковский отрицает коррупцию при закупке запчастей для военной техники
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Замсекретаря СНБО Олег Гладковский признал, что Украина действительно закупает запчасти у РФ. Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на эфир ZiK.

При этом он опровергает обвинения о своей причастности к коррупционным схемам.
“Нам, к сожалению, много комплектующих невозможно производить, потому что это сложно технологически, и я действительно подтверждаю, что часть мы завозим оттуда, где они производится“, - отметил Гладковский.

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“Это очень сложная задача, в который вовлечены и наши спецслужбы, - добавил Гладковский. - Но не могу раскрывать детали - скажу, что люди выполняют важную миссию, и она иногда даже ставит под угрозу их жизнь“, - подчеркнул он. 

“Нам главное, чтобы те танки , которые восстановлены, были модернизированы, чтобы они стреляли - это главная задача оборонной промышленности “, - добавил Гладковский.

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Также он подчеркнул, что его сын Игорь не знает людей, о которых идет речь в расследовании “Наші гроші“, и он уже подал иск о защите чести и достоинства против журналистов, сообщает Trust.ua. 

“Его реакция на это была такая же, как и моя. Потому что ему неизвестно об Гладанонимном источнике, неизвестны те люди, которые упоминаются, он никогда не был и не принимал участия в том, о чем говорится“, заверил Гладковский. 

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“Его реакция – более решительная, чем моя. Насколько я знаю, уже подан иск против канала по поводу чести, достоинства. будет защищаться, - заявил чиновник. Само расследование он назвал “грязной работой“.

Напомним, ранее “Укроборонпром“ заверил, что официально ничего у России не закупал. В то же время генпрокурор Юрий Луценко подтвердил контрабанду запчастей для вооружения из РФ.

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Теги: Гладковский, коррупция, армия, хищения, СНБО, ВСУ, РФ
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Комментариев (10)
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ГунВсемогущий    28.02.2019, 12:00
Оценка:  0
ГунВсемогущий
А гитлеровская Германия во время Второй Мировой Войны тоже закупала запчасти у Советского Союза?
Шкиряк_и_Зорян    28.02.2019, 12:05
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
У СССР не закупали, но закупали у Великобритании через Испанию и у США через Швейцарию. Так что ничего нового!
k2s11ltk    28.02.2019, 11:58
Оценка:  0
k2s11ltk
Падло зажерливе, розстрілювати таких як раніше, за законом війскового часу!
arahimary    28.02.2019, 11:54
Оценка:  0
arahimary
М-дя, даже морда лица покраснела от вранья.Сынок с корешами бабло заколачивал, а этот покрывал.
Шкиряк_и_Зорян    28.02.2019, 11:59
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Не думаю, что люди этой формации краснеют от смущения. Скорее всего, баланс белого не настроен.
VSHIVANKA    28.02.2019, 11:53
Оценка:  +1
VSHIVANKA
" ВОЙНА " ОНА ТАКАЯ ......)))
Fon_Pascha    28.02.2019, 11:50
Оценка:  +2
Fon_Pascha
лекарства у рашки покупать нельзя, а запчасти можно! правильно лекарствами можно спасти человека, а кому это надо?
Ruspidor    28.02.2019, 11:47
Оценка:  -2
Ruspidor
"Да что, черт побери, ты такое несёшь..."
ГунВсемогущий    28.02.2019, 12:06
Оценка:  0
ГунВсемогущий
pidor,которого постоянно имеют русские,расстроился?Хавани фрагментов и расстройство как рукой снимет!)))))
dimasvetik    28.02.2019, 11:46
Оценка:  0
dimasvetik
значит мы зависим от раши, и это недоработка правительства
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