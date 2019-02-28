Украина закупает запчасти у РФ, но там нет коррупции - Гладковский

По словам замсекретаря СНБО, ради получения этих деталей люди рискуют жизнью.

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Замсекретаря СНБО Олег Гладковский признал, что Украина действительно закупает запчасти у РФ. Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на эфир ZiK.

При этом он опровергает обвинения о своей причастности к коррупционным схемам.

“Нам, к сожалению, много комплектующих невозможно производить, потому что это сложно технологически, и я действительно подтверждаю, что часть мы завозим оттуда, где они производится“, - отметил Гладковский.

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“Это очень сложная задача, в который вовлечены и наши спецслужбы, - добавил Гладковский. - Но не могу раскрывать детали - скажу, что люди выполняют важную миссию, и она иногда даже ставит под угрозу их жизнь“, - подчеркнул он.

“Нам главное, чтобы те танки , которые восстановлены, были модернизированы, чтобы они стреляли - это главная задача оборонной промышленности “, - добавил Гладковский.

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Также он подчеркнул, что его сын Игорь не знает людей, о которых идет речь в расследовании “Наші гроші“, и он уже подал иск о защите чести и достоинства против журналистов, сообщает Trust.ua.

“Его реакция на это была такая же, как и моя. Потому что ему неизвестно об Гладанонимном источнике, неизвестны те люди, которые упоминаются, он никогда не был и не принимал участия в том, о чем говорится“, заверил Гладковский.

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“Его реакция – более решительная, чем моя. Насколько я знаю, уже подан иск против канала по поводу чести, достоинства. будет защищаться, - заявил чиновник. Само расследование он назвал “грязной работой“.

Напомним, ранее “Укроборонпром“ заверил, что официально ничего у России не закупал. В то же время генпрокурор Юрий Луценко подтвердил контрабанду запчастей для вооружения из РФ.