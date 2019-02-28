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Парня, который избил отчима шваброй, отправили за решетку на 6 лет

Комментариев: 3
Никопольский горрайонный суд признал виновным 23-летнего парня.
Свою вину подсудимый признал полностью
Свою вину подсудимый признал полностью
depositphotos.com

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Шесть лет за решеткой проведет житель Никополя, который в состоянии алкогольного опьянения ради развлечения вызвал отчиму тяжелые телесные повреждения. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Никопольский горрайонный суд признал виновным 23-летнего парня, который в июне 2018 вместе с отчимом распивал алкогольные напитки. Когда последний ушел спать, молодой человек ради развлечения взял деревянную швабру и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, травмы оказались не смертельными. Свою вину подсудимый признал полностью. Суд назначил парню наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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Напомним, в Златоустовке Волновахского района Донецкой области женщина ножом зарезала своего отчима, который перед этим в состоянии алкогольного опьянения убил ее мать. Об этом в среду, 22 июня, сообщили на сайте Нацполиции.

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Теги: избиение, арест, суд, швабра, отчим
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Комментариев (3)
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Катилин    28.02.2019, 13:16
Оценка:  0
Катилин
вызвал отчиму тяжелые телесные повреждения - true story=)
doc1    28.02.2019, 12:42
Оценка:  0
doc1
тупые сруские журнашлюхи! Вызывают только шлюх таких как вы!
Катилин    28.02.2019, 13:15
Оценка:  0
Катилин
Чувак ты болен))
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