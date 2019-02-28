Парня, который избил отчима шваброй, отправили за решетку на 6 лет

Никопольский горрайонный суд признал виновным 23-летнего парня.

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Шесть лет за решеткой проведет житель Никополя, который в состоянии алкогольного опьянения ради развлечения вызвал отчиму тяжелые телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Никопольский горрайонный суд признал виновным 23-летнего парня, который в июне 2018 вместе с отчимом распивал алкогольные напитки. Когда последний ушел спать, молодой человек ради развлечения взял деревянную швабру и нанес ему тяжкие телесные повреждения. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, травмы оказались не смертельными. Свою вину подсудимый признал полностью. Суд назначил парню наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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Напомним, в Златоустовке Волновахского района Донецкой области женщина ножом зарезала своего отчима, который перед этим в состоянии алкогольного опьянения убил ее мать. Об этом в среду, 22 июня, сообщили на сайте Нацполиции.