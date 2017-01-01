Нацполиция потратит на топливо 300 млн гривен

Национальная полиция объявила тендер на закупку топлива. Сумма тендера - 300 млн гривен.

Тендерные предложения можно присылать до 1 апреля npu.gov.ua

В 2019 году Национальная полиция планирует выложить круглую сумму на закупку топлива. Об этом свидетельствуют данные ProZorro, информируют Українські новини.

Читай также: Украинцам разрешили наказывать “героев“ парковки

В рамках тендера планируется закупить больше 10 млн литров топлива. В общем тендер разбит на три лота.

Первый лот - закупка 5,9 млн литров бензина А-95. Ведомство готово заплатить за реализацию этой сделки 165 млн гривен.

Согласно второму лоту, Нацполиция планирует закупить еще 3,4 млн литров бензина А-95. Ведомство готово выложить за эту покупку 90 млн гривен.

Третьим лотом тендера является закупка еще 1,63 млн литров топлива за 45 млн гривен.

Целиком сумма тендера на закупку топлива для Национальной полиции составляет порядка 300 млн гривен.

Читай также: В Харькове иномарка сбила пешехода

Тендерные предложения принимаются до 1 апреля. 5 мая состоится аукцион.

Напомним, В гараже Мариуполя полиция обнаружила арсенал оружия. По факту хранения опасных предметов следователями областного управления полиции было начато уголовное производство.