Donald Cook вышел из порта Одессы и в пятницу покинет Черное море

Корабль пробыл с визитом в Одессе три дня, за это время его посетили высокопоставленные чиновники .

Читай также: Самолет-разведчик США патрулирует линию разграничения на Донбассе

Американский эсминец Donald Cook 27 февраля покинул Одессу после завершения запланированного визита в порт. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

Визит состоялся в рамках постоянного присутствия США в Черном море и поддержки союзников по НАТО и региональных партнеров.

Читай также: Эсминец Donald Cook на три дня пришвартовался в порту Одессы

Корабль в Одессе за время его пребывания в порту посетили, в том числе, президент Украины Петр Порошенко, посол США в Украине Мари Йованович, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд и гражданский заместитель командующего Европейским командованием США посол Филипп Рикер.

“Этот визит в Одессу является сильным символом приверженности Соединенных Штатов народу Украины“, - заявил Волкер во время посещения корабля.

Читай также: Корабли НАТО проведут учения в Черном море

На корабле также состоялся прием 26 февраля, отмечает пресс-служба. Командующий эсминца Мэтью Пауэл рассказал, что визит Дональда Кука в Одессу послужил возможностью пообщаться с черноморскими союзниками и партнерами в 2019 году.

“В прошлом месяце мы провели морские учения с нашими коллегами в грузинской береговой охране, - отметил он. - Всего несколько дней назад мы провели тренировку на море с турецким фрегатом, и сегодня мы завершили короткий, но важный визит в Одессу, который позволил нам укрепить морские отношения между США и Украиной“.

Читай также: ЧФ РФ поручили непрерывно следить за эсминцем США в Черном море

После отъезда из Одессы Donald Cook покинет Черное море 1 марта, как и было запланировано. Затем он продолжит патрулирование в районе операций Шестого флота США.

Напомним, ранее сообщалось, что американский эсминец с крылатыми ракетами зашел в Балтийское море.