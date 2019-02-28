Порошенко внес в Раду новый закон о незаконном обогащении

Президент заверил, что в этот раз учел все замечания Конституционного суда.

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Президент Петр Порошенко дал поручение внести в Раду законопроект о незаконном обогащении с учетом замечаний КСУ. Об этом он написал в Twitter.

“Подписал и даю поручение зарегистрировать президентский законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания Суда“, - говорится в сообщении. Порошенко добавил, что присвоил законопроекту статус. неотложного.

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Підписав та даю доручення зареєструвати Президентський законопроект про передбачення покарання для чиновників за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження Суду. Надаю законопроекту статусу невідкладного pic.twitter.com/gs9hbTb9IZ — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 февраля 2019 г.

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Напомним, ранее Конституционный суд своим решением отменил статью УК о незаконном обогащении.