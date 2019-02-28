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Порошенко внес в Раду новый закон о незаконном обогащении

Комментариев: 1
Президент заверил, что в этот раз учел все замечания Конституционного суда.
Порошенко внес в Раду новый закон о незаконном обогащении
Порошенко внес в Раду новый закон о незаконном обогащении
twitter.com/poroshenko

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Президент Петр Порошенко дал поручение внести в Раду законопроект о незаконном обогащении с учетом замечаний КСУ. Об этом он написал в Twitter.

“Подписал и даю поручение зарегистрировать президентский законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания Суда“, - говорится в сообщении. Порошенко добавил, что присвоил законопроекту статус. неотложного. 

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Напомним, ранее Конституционный суд своим решением отменил статью УК о незаконном обогащении.

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Теги: Порошенко, закон, обогащение, КСУ, УК, статья
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Комментариев (1)
СухарьОК    28.02.2019, 13:29
Оценка:  -2
СухарьОК
Не называйте этого кнура президентом ,не позорьте Украинский народ,отныне оно нам не президент.
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