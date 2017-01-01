Юрий Бойко: Проект закона о госязыке – это диктатура

Власть в очередной раз пытается отвлечь людей от реальных проблем, в которые погружена страна, – военного конфликта, социального и тарифного геноцида, катастрофического падения уровня жизни. Вместо решения этих злободневных вопросов, власть снова спекулирует на острой теме – Верховная Рада готовится проголосовать законопроект об обеспечении функционирования украинского языка.



Об этом говорится в заявлении Юрия Бойко, размещенном на сайте ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

“Даже беглый взгляд на этот законопроект показывает позицию государства-диктатора, осуществляющего тотальный контроль всей сферы общественной жизни народа Украины. На наших глазах осуществляется попытка подмены основ конституционного строя Украины. Вместо народа Украины, многонационального, с множеством культур и языков, носителем суверенитета они видят исключительно “титульную нацию“, “украинский этнос“, ставя его права над всеми остальными 130 национальностями, проживающими в Украине“, - отмечает политик.

Юрий Бойко напоминает, что основой европейских практик национального развития является прямо противоположный принцип диалога культур, единство через многообразие, но никак не через ущемление других культур и народов.

“Данный законопроект является исключительно предвыборным пиаром. Власть не понимает, что таким образом она не объединяет Украину, а в очередной раз раскалывает общество. Истинный язык власти – не украинский. Истинный язык нынешней власти – язык нетерпимости и ненависти к инакомыслящим“, - говорится в заявлении.



Основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ также сообщил об инициировании разработки альтернативного законопроекта о языке и пригласил представителей всех национальностей, живущих в Украине, принять участие в его подготовке для защиты конституционного права граждан Украины на использование родного языка в своей общественной и частной жизни.