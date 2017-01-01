В Черновцах произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие

Взрыв разрушил стену между двумя квартирами. Также повреждены перекрытия между вторым и третьим этажами.

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В Черновцах в жилом доме на улице Украинской взорвался газовый котел в одной из квартир. Пострадали три человека, двух госпитализировали, сообщила местная патрульная полиция в четверг, 28 февраля.

Последствия взрыва в квартире police.gov.ua

Взрыв произошел в квартире на третьем этаже трехэтажного дома. В результате инцидента выбило стену между двумя квартирами. Также повреждены перекрытия между вторым и третьим этажами.

Последствия взрыва в квартире police.gov.ua

Кроме того, обломками от взрыва повреждены автомобили, стоявшие возле дома.

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Ранее на этой неделе во Львове на площади Рынок в канализации произошел взрыв. Никто не пострадал.

А в Ровно неизвестные бросили гранату во двор дома главы городского суда и обстреляли здание. В результате нападения был поврежден фасад, однако пострадавших нет.