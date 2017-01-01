В Киевской области работники интерната отнимали пенсии у психически больных пациентов

Прокуратура Киевской области обнаружила факты, которые указывают на то, что сотрудники одного из интернатов присваивали себе пенсии пациентов.

Работники интерната забирали себе пенсии психически больных пациентов, а те не могли об этом рассказать. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области.

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Органы местной прокуратуры одного из районов области проверили деятельность сотрудников Ставовського психоневрологического интерната. Причиной проверки было подозрение, что сотрудники злоупотребляют служебными полномочиями.

Удалось установить, что некоторые работники интерната систематически отнимали у психически больных пациентов их пенсии.

Прокуратура возбудила уголовное дело ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебными полномочиями.

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Проводится досудебное расследование.

Напомним, В Николаеве корью заболели 12 воспитанников интерната. Сейчас совершили экстренную вакцинацию.