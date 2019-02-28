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Более 300 украинских моряков арестованы в Италии и Греции

Комментариев: 4
Некоторые из моряков пока только задержаны, часть - уже приговорены.
Сотни украинцев угодили за решетку в Италии и Греции
Сотни украинцев угодили за решетку в Италии и Греции
depositphotos.com

В Италии были задержаны, арестованы или уже получили приговоры за незаконную деятельность более 150 украинских моряков, в Греции - 186 моряков.

Об этом проинформировал директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает Интерфакс-Украина.

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“К сожалению, в последнее время участилось количество случаев, когда наши моряки попадают в пиратский плен, когда наших моряков используют преступные группировки для перевозки нелегалов, контрабанды и т.д. Количество наших моряков, которые задержаны, арестованы или уже получили свои приговоры, высоко: более 150 лиц - в Италии, 186 - в Греции“, - рассказал Погорельцев.

Также он отметил, что в 2018 году 64 моряка были освобождены и возвращены домой.

Он добавил, что на базе профсоюза работников морского транспорта Украины в Одессе, Измаиле и Херсоне были открыты информационные офисы помощи морякам.

Как сообщалось 27 февраля, судьям и прокурорам Крыма сообщили подозрения за арест украинских моряков.

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Теги: моряки, Италия, Греция
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Комментариев (4)
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nfhvyt    28.02.2019, 15:06
Оценка:  0
nfhvyt
Нужно жостко отреагировать. Перестать быть щитом европы и прекратить войну на Донбассе !!!
Катилин    28.02.2019, 14:23
Оценка:  +2
Катилин
Политычни въязни, куда Геращенко дывыца?
Глод    28.02.2019, 14:19
Оценка:  +4
Глод
Это же больше чем в России!
big-werasd    28.02.2019, 14:17
Оценка:  +3
big-werasd
Военнопленные?
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