Более 300 украинских моряков арестованы в Италии и Греции

Некоторые из моряков пока только задержаны, часть - уже приговорены.

Сотни украинцев угодили за решетку в Италии и Греции depositphotos.com

В Италии были задержаны, арестованы или уже получили приговоры за незаконную деятельность более 150 украинских моряков, в Греции - 186 моряков.

Об этом проинформировал директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает Интерфакс-Украина.

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“К сожалению, в последнее время участилось количество случаев, когда наши моряки попадают в пиратский плен, когда наших моряков используют преступные группировки для перевозки нелегалов, контрабанды и т.д. Количество наших моряков, которые задержаны, арестованы или уже получили свои приговоры, высоко: более 150 лиц - в Италии, 186 - в Греции“, - рассказал Погорельцев.

Также он отметил, что в 2018 году 64 моряка были освобождены и возвращены домой.

Он добавил, что на базе профсоюза работников морского транспорта Украины в Одессе, Измаиле и Херсоне были открыты информационные офисы помощи морякам.

Как сообщалось 27 февраля, судьям и прокурорам Крыма сообщили подозрения за арест украинских моряков.