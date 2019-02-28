Скандал в оборонке – это проплаченный вброс против президента перед выборами, – блогер

Вброс и последовавший за ним скандал по схемам в оборонной промышленности направлен против президента Петра Порошенко и проспонсирован его оппонентами по избирательной гонке. Об этом на своей странице в Facebook заявил блогер и политический консультант Владимир Макаровский.

"Во всем этом сраче, связанном с коррупцией в оборонке, для меня самый главный вопрос: за чей счет весь этот банкет? Кто спонсирует этот вброс против президента перед самыми выборами? Очевидно, что журналисты проекта “Наші гроші” два года держали материалы расследования у себя и опубликовали их только сейчас – не просто так. Или кто-то всерьез считает, что это нормальный с точки зрения журналистики подход?" – отметил блогер.

Он также добавил, что считает все происходящее очередной политической технологией, которая направлена против конкретного кандидата на пост президента – Петра Порошенко, который, как подчеркнул Макаровский, в общем-то не имеет отношения к этому делу.

"Если вы из тех, кто "не читал, но осуждаю", то посмотрите расследование – упс, окажется, что о его причастности там ничего сказано не было. Это первый момент. Второй момент еще более интересный. Скандал начали намеренно разгонять в соцсетях, уже прямо обвиняя Порошенко. Хотя, я повторюсь, в самом расследовании о его участии нет ни слова. Но проплаченных ботов это не смущает, у них уже есть команда “фас” – и они мочат. Причем все по одной методичке. Эту технологию мы тоже знаем, видели, проходили", – считает политолог.

По его словам, боты, которые разгоняют новость в соцсетях, ни слова не напишут без "гонорара", а оплачивают их те, кому этот скандал наиболее выгоден сегодня. Эксперт дал понять, что речь идет об олигархе Игоре Коломойском и подконтрольном ему Владимире Зеленском, а также о Юлии Тимошенко.

"Возможности такие есть и у одного известного олигарха-кукловода, и у одной известной популистки-всепропальщицы. Собственно, искусственная активизация ботов в сети – второе подтверждение, что публикация расследования по оборонке не что иное, как заказуха", – заявил блогер.

Он также подчеркнул, что все это очень сильно напоминает технологию, которую используют против американского президента Дональда Трампа в США, где сейчас идет расследование его связи с политтехнологом Полом Манафортом, Януковичем и Путиным.

"Но это так, к слову. Просто в пример, который демонстрирует наличие таких технологий в мире и методы их использования. И то, что происходит сегодня в Украине в ситуации по оборонке – лично меня наталкивает на мысль, что у нас эти технологии, увы, тоже хорошо освоили. Но давайте все же соблюдать трезвость ума и не поддаваться на такого рода предвыборные манипуляции. Ведь при зрелом размышлении всем понятно, что такие вбросы – абсолютно некорректная и притянутая за уши манипуляция. Очень "своевременная" в политическом плане, но имеющая крайне мало общего с настоящей журналистикой", – подытожил Владимир Макаровский.