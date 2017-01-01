На Закарпатье ГБР задержала пограничников-вымогателей

Двое инспекторов Государственной пограничной службы подозреваются в вымогательстве денежных средств от своего коллеги.

Государственное бюро расследований арестовало на Закарпатье двух пограничников, которые требовали от своего коллеги 700 долларов за молчание. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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По предварительной информации, двое пограничников таможенного поста “Солотвино” требовали от своего коллеги 700 долларов. За эти деньги пограничники обязывались покрывать якобы причастность третьего к контрабанде табачных изделий.

Сотрудники ГБР сообщили, что пограничник, у которого требовали деньги, на самом деле не причастен к контрабанде сигарет.

Вымогателей задержали в порядке ст. 208 УК Украины. Решается вопрос о предъявлении им подозрения в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Если вину пограничников докажут в суде, им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Также суд может запретить им занимать некоторые должности на срок до 3 лет.

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Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее сотрудники ГБР на Закарпатье арестовали пограничника. Инспектор за 1300 долларов должен был содействовать незаконному пересечению госграницы группой лиц.