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На Закарпатье ГБР задержала пограничников-вымогателей

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Двое инспекторов Государственной пограничной службы подозреваются в вымогательстве денежных средств от своего коллеги.
Пограничники дают показания
Пограничники дают показания
dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований арестовало на Закарпатье двух пограничников, которые требовали от своего коллеги 700 долларов за молчание. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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По предварительной информации, двое пограничников таможенного поста “Солотвино” требовали от своего коллеги 700 долларов. За эти деньги пограничники обязывались покрывать якобы причастность третьего к контрабанде табачных изделий.

Сотрудники ГБР сообщили, что пограничник, у которого требовали деньги, на самом деле не причастен к контрабанде сигарет.

Вымогателей задержали в порядке ст. 208 УК Украины. Решается вопрос о предъявлении им подозрения в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Если вину пограничников докажут в суде, им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Также суд может запретить им занимать некоторые должности на срок до 3 лет.

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Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее сотрудники ГБР на Закарпатье арестовали пограничника. Инспектор за 1300 долларов должен был содействовать незаконному пересечению госграницы группой лиц.

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Теги: ГБР, вымогательство, пограничники, арест, взятка
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