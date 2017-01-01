Пограничники показали, как готовят собак в спецназ
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На базе Кинологического учебного центра во Львовской области началась подготовка спецназа КОРД и их служебных собак. В течение трех месяцев полицейские будут изучать основы дрессировки, изучать методику и тактику применения поисково-штурмовых собак.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
На обучение приехали с собаками сотрудники КОРД из Киева, Черновцов, Херсона, Ивано-Франковска, Харькова и Хмельницкой области.
Штурмовых собак воспитывают из немецких, бельгийских овчарок и ротвейлеров.
Поисково-штурмовые собаки департамента КОРД выполняют совсем другие задачи, чем собаки пограничной службы, которые вынюхивают контрабанду или нарушителей границы.
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Главной задачей бойцов КОРД является задержание вооруженных преступников и борьба с терроризмом, поэтому обычно штурмовых собак используют в помещениях, где могут скрываться вооруженные преступники с взрывными устройствами, несущие повышенную угрозу жизни бойцов.
Как сообщалось 12 февраля, в Мариуполе собака Элли работает психологом для пожарных.