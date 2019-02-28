Оккупанты на Донбассе тренировались применять АЗК-7 "метрозоны"- разведка

На полигонах 26-27 февраля провели учебные стрельбы артиллерийских расчетов.

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Оккупанты на Донбассе продолжают наращивать боевые возможности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Об этом сообщило ГУ разведки Минобороны.

Части оснащают дополнительным вооружением и повышают уровень их боевой подготовки, отметили в ведомстве.

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Так, в ходе проведения 26-27 февраля учебных стрельб артиллерийских расчетов 122-мм САУ 2С1 “Гвоздика“ особое внимание уделялось наработке навыков применения завезенных из РФ автоматизированных звукометрических комплексов пассивного действия АЗК-7 “мезотроны“.

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“В то же время российскими офицерами проводились занятия с командирами артиллерийских батарей по использованию специализированных комплексов разведки“, - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что боевика “ЛНР“ осудили на лет и 8 месяцев за теракты и хранение взрывчатых веществ.