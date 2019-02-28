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Оккупанты на Донбассе тренировались применять АЗК-7 "метрозоны"- разведка

Комментариев: 2
На полигонах 26-27 февраля провели учебные стрельбы артиллерийских расчетов.
Боевики на Донбассе провели учебные стрельбы
Боевики на Донбассе провели учебные стрельбы
EPA/UPG

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Оккупанты на Донбассе продолжают наращивать боевые возможности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Об этом сообщило ГУ разведки Минобороны.

Части оснащают дополнительным вооружением и повышают уровень их боевой подготовки, отметили в ведомстве. 

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Так, в ходе проведения 26-27 февраля учебных стрельб артиллерийских расчетов 122-мм САУ 2С1 “Гвоздика“ особое внимание уделялось наработке навыков применения завезенных из РФ автоматизированных звукометрических комплексов пассивного действия АЗК-7 “мезотроны“.

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“В то же время российскими офицерами проводились занятия с командирами артиллерийских батарей по использованию специализированных комплексов разведки“, - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что боевика “ЛНР“ осудили на  лет и 8 месяцев за теракты и хранение взрывчатых веществ.

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Теги: Минобороны, разведка, оккупанты, боевики, Донбасс, стрельбы
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Комментариев (2)
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ГунВсемогущий    28.02.2019, 15:01
Оценка:  -1
ГунВсемогущий
О том кто является там реальными оккупантами следует спрашивать население там живущее,а не слушать кукарекание карманных пропагандистских СМИ нашей ухожящей в небытие власти и кучки придворных ботов.
nfhvyt    28.02.2019, 14:44
Оценка:  -1
nfhvyt
Вот так люди жили себе на Донбассе всю жизнь и вдруг узнают что они окупанты.
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