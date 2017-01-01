Верховная Рада разблокировала трансплантацию органов в Украине

Народные депутаты приняли закон, согласно которому трансплантация органов в Украине становится законной.

Сегодня, 28 февраля, Верховная Рада приняла закон, который решает многие проблемы трансплантации органов в стране. Об этом сообщает BBC Украина.

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Голосовать пришлось два раза, поскольку сначала для принятия этого законопроекта не хватило семи голосов. 231 народный депутат поддержал данный закон во время второго голосования.

Согласно этому закону, в Украине могут делать операции по пересадке органов от родственных и неродственных доноров. Фактически, закон разблокировал операции по трансплантологии, поскольку на протяжении двух последних месяцев они были запрещены.

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Сотни врачей, ученых и неравнодушных людей накануне подписали петицию к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой немедленно разблокировать операции по трансплантологии, поскольку от них зависят сотни жизней в стране. Со второй попытки закон был принят.

Напомним, В Украине официально появилась профессия трансплант-координатора. Трансплант-координаторы будут обеспечивать весь цикл организации процесса трансплантации.