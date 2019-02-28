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Российский корабль протаранил мост в Южной Корее

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Операторы порта Пусан предупреждали капитана российского судна Seagrand, но тот плохо понял английскую речь .
В конструкции моста образовалось вмятина пять на пять метров
В конструкции моста образовалось вмятина пять на пять метров
tellerreport.com

В южнокорейском порту Пусан 28 февраля российский корабль протаранил автомобильный мост.

Об этом сообщает российское РБК.

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Грузовое судно врезалось носовой частью в участок между опорами моста. Нос судна проделал в мосту огромную дыру площадью 25 м². Судя по видео, огромный корабль просто физически не мог пройти под мостом, предполагают, что экипаж потерял управление, заснул или произошло какое-то ЧП. 

Аварийные службы сейчас пытаются отбуксировать корабль и как можно быстрее восстановить движение по мосту. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Инцидент расследует морская полиция. Капитана российского судна задержали. Спасатели отвели Seagrand на безопасное расстояние, чтобы не преграждать движение другим судам, и поставили на якорь.

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Стоит отметить, согласно данным портала Водный транспорт сухогруз Seagrand водоизмещением 6 тыс. т приписан к порту Владивостока. Владелец судна — компания ВостокМорСервис, а оператор — ООО «СК Гранд Шиппинг. Оно было построено в Японии в 1986 году.

Напомним, 1 января в России после боя курантов рухнул мост, пострадали 13 человек.

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Теги: мост, Россия, корабль, Южная Корея
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