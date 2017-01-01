Табачная контрабанда: За год задержаны 12 глав ОПГ

Нескольких преступников задержали при попытках дачи взятки пограничникам.

В прошлом году задержали 12 лидеров группировок, причастных к организации контрабанды табачных изделий.

Об этом во время брифинга сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.

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“В прошлом году задержали 12 лидеров противоправных группировок, причастных к организации незаконного перемещения табачных изделий через границу, в момент непосредственной попытки передачи взятки пограничникам. Также, задокументировано и не допущено втягивание в противоправную деятельность нескольких начальников отделов, локализовано попытку подкупа одного из руководителей пограничного отряда“, - сказал Слободян.

По его словам, после предоставления этим случаям публичной огласки, желание злоумышленников оказывать влияние на должностных лиц Службы значительно снизилось.

Как сообщалось 29 января, пятерых прокуроров САП подозревают в работе на ОПГ.