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В БПП пока не решили, отбирать ли мандаты у "тройки еврооптимистов"

Комментариев: 2
Съезд партии решит, оставлять ли мандаты депутатов Лещенко, Залищук и Найему.
У Лещенко, Найема и Залищук могут отобрать мандаты
У Лещенко, Найема и Залищук могут отобрать мандаты
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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Лишать ли мандатов заявивших о выходе из фракции БПП депутатов, решит съезд партии “Блока Петра Порошенко. Солидарность“. Об этом заявил замглавы фракции Алексей Гончаренко, передает “Укринформ“.

Так он прокомментировал написанные Сергеем Лещенко, Светланой Залищук и Мустафой Найемом заявления о выходе из БПП.

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“Будет собран съезд партии, съезд партии решит. Пока мы дату не по назначали. Они были выдвинуты партией, они - списочники“, - подчеркнул Гончаренко. 

“Получили мандат через партию, теперь партия может сказать, что нам все равно, или может забрать мандат “, - добавил депутат.

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По словам Гончаренко, Лещенко, Найем и Залищук еще три года назад заявили, что не согласны с политикой “Блока Петра Порошенко“ и два года не ходят на заседания фракции.

Напомним, ранее Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко заявили о выходе и фракции БПП.

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Теги: БПП, Лещенко, Найем, Залищук, фракция, выход, Рада, мандат
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Комментариев (2)
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СухарьОК    28.02.2019, 16:07
Оценка:  0
СухарьОК
А не страшно,а вдруг сдадут БПП со всеми потрохами.
nfhvyt    28.02.2019, 15:56
Оценка:  +1
nfhvyt
Ну да, супрун уже уволили, а за этими тоже госдеп стоит, так что не обломится.
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