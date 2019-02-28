В БПП пока не решили, отбирать ли мандаты у "тройки еврооптимистов"
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Лишать ли мандатов заявивших о выходе из фракции БПП депутатов, решит съезд партии “Блока Петра Порошенко. Солидарность“. Об этом заявил замглавы фракции Алексей Гончаренко, передает “Укринформ“.
Так он прокомментировал написанные Сергеем Лещенко, Светланой Залищук и Мустафой Найемом заявления о выходе из БПП.
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“Будет собран съезд партии, съезд партии решит. Пока мы дату не по назначали. Они были выдвинуты партией, они - списочники“, - подчеркнул Гончаренко.
“Получили мандат через партию, теперь партия может сказать, что нам все равно, или может забрать мандат “, - добавил депутат.
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По словам Гончаренко, Лещенко, Найем и Залищук еще три года назад заявили, что не согласны с политикой “Блока Петра Порошенко“ и два года не ходят на заседания фракции.
Напомним, ранее Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко заявили о выходе и фракции БПП.