В БПП пока не решили, отбирать ли мандаты у "тройки еврооптимистов"

Съезд партии решит, оставлять ли мандаты депутатов Лещенко, Залищук и Найему.

У Лещенко, Найема и Залищук могут отобрать мандаты facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Читай также: “Избирательная пирамида“: нардепа из Батькивщины вызвали на допрос

Лишать ли мандатов заявивших о выходе из фракции БПП депутатов, решит съезд партии “Блока Петра Порошенко. Солидарность“. Об этом заявил замглавы фракции Алексей Гончаренко, передает “Укринформ“.

Так он прокомментировал написанные Сергеем Лещенко, Светланой Залищук и Мустафой Найемом заявления о выходе из БПП.

Читай также: ГБР вызывает депутата “Батькивщины“ Дубиля на допрос - СМИ

“Будет собран съезд партии, съезд партии решит. Пока мы дату не по назначали. Они были выдвинуты партией, они - списочники“, - подчеркнул Гончаренко.

“Получили мандат через партию, теперь партия может сказать, что нам все равно, или может забрать мандат “, - добавил депутат.

Читай также: В центре Винницы разбили двери в офисе БПП Солидарность

По словам Гончаренко, Лещенко, Найем и Залищук еще три года назад заявили, что не согласны с политикой “Блока Петра Порошенко“ и два года не ходят на заседания фракции.

Напомним, ранее Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко заявили о выходе и фракции БПП.