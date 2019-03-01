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Верховная Рада разблокировала трансплантацию. Что будет дальше?

Комментариев: 5
Парламент в четверг, 28 февраля, сумел, хоть и не с первой попытки, разблокировать трансплантацию органов. Операции по трансплантации, которые могут спасти жизнь, теперь не вне закона.
В Украине уже два месяца были заблокированы все операции по трансплантации органов
В Украине уже два месяца были заблокированы все операции по трансплантации органов
EPA/UPG

Верховная Рада в четверг, 28 февраля, разблокировала трансплантацию органов.

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Операции по трансплантации, которые могут спасти жизнь, теперь не вне закона.

Сначала для включения в повестку дня законопроекта 9461-д, который решает вопросы трансплантации, не хватило семи голосов. Спикер парламента Андрей Парубий пытался это сделать трижды.

Позже депутаты все же смогли вернуться к этому законопроекту, отдав 231 голос за проект в целом.

“То, что в Украине два месяца была заблокирована трансплантация из-за законодательного коллапса, сегодня эту ошибку исправил парламент“, - заявила после принятия закона депутат от “Самопомощи“ Ирина Сисоенко.

В Украине уже два месяца были заблокированы все операции по трансплантации органов - и от родственных, и от неродственных доноров.

С января в Украине начал действовать новый закон о трансплантации, но система здравоохранения оказалась к нему не готова - нет реестра доноров и реципиентов, не готовы врачи трансплант-координаторы - связные между донором и реципиентом.

Медики боялись, что при отсутствии такого реестра после проведения операций им могут угрожать уголовные дела - ведь старый закон о трансплантации действовать уже перестал.

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“В этих условиях трансплантологам грозит уголовное производство даже при пересадке почки или печени от мамы ребенку“, - говорила Ирина Заславец из общественной организации іDonor. Она собирала подписи сотен пациентов и врачей под петицией к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой разблокировать трансплантацию в Украине.

Отсрочить действие нового закона и разблокировать пересадку органов должна была Верховная Рада. 27 февраля комитет ВР по вопросам здравоохранения рассмотрел законопроект 9461-д, который разблокирует трансплантацию, и рекомендовал парламенту его безотлагательно принять.

“Закон 9461-д позволяет делать операции трансплантации при отсутствии реестров“, - объясняла один из авторов закона Ольга Богомолец.

Таким образом, депутаты создали определенный переходный период до тех пор, пока будет готов и будет работать реестр доноров. Этот период продлится до 1 января 2020 года. До тех пор организация трансплантации будет осуществляться на основании информации, содержащейся на бумажных носителях.

До начала работы реестра и в течение следующих трех месяцев со дня начала его работы решения о трансплантациию будет принимать консилиум врачей.

Закон расширил перечень лиц, которые могут стать донорами костного мозга среди близких родственников, и предоставил возможность семейным врачам получать согласие на посмертное донорство от потенциальных доноров.

По приблизительным подсчетам Минздрава, в Украине в пересадке органов нуждаются около 5 тыс. человек.

Ранее, рада приняла закон о трансплантации органов. По закону операции по пересадке (трансплантации) органов могут проводиться в Украине только с согласия донора.
 

BBC Украина
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Теги: Рада, трансплантация, операция
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Источник: bbc.co.uk

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Комментариев (5)
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Vasya_iz_Ivanovo    01.03.2019, 12:32
Оценка:  +3
Vasya_iz_Ivanovo
Что будет? Украинцы будут становится Европейцами, пока по частям, по органам.
Шкиряк_и_Зорян    01.03.2019, 12:46
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
А-а-а! То есть, выражение "член Евросоюза" теперь приобретёт новый смысл???
Просто осязаемый, в плане ощущений, смысл этого выражения страна уже имеет.
нафнаф    01.03.2019, 12:28
Оценка:  +1
нафнаф
Что будет дальше ? Резко увеличится смертность после ДТП, зачем спасать полуживого чела,если можно покромсать его на запчасти
Vasya_iz_Ivanovo    01.03.2019, 12:42
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Украинцы, соблюдайте ПДД, а то станете Европейцами!
Шкиряк_и_Зорян    01.03.2019, 12:24
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Как что будет дальше? Трансплантация активистам головного мозга! Их же надо лечить - они тоже люди и граждане страны!
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