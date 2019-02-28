Конфликт возник из-за постройки базы отдыха Гранит.

Никаких разрешительных документов на строительство у предпринимателя нет

В Затоке мужчина захватил участок и стрелял по коммунальщикам

В Затоке мужчина захватил участок и стрелял по коммунальщикам

В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области недобросовестный предприниматель захватил земельный участок, а когда к нему прибыли работники поссовета – достал ружье.

Об этом сообщает OdessaMedia.

Местный бизнесмен Николай Чебан решил построить в поселке базу отдыха Гранит. Однако, никаких разрешительных документов на строительство у него не было. Более того, территория принадлежит громаде. Таким образом, база оказалась самостроем на захваченной земле.

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Представители поссовета совета дважды приходили к предпринимателю, чтобы решить вопрос мирно и вернуть землю в коммунальную собственность, но на конструктивный диалог Николай Чебан идти отказался. На третий раз они пришли с решением суда, согласно которому вся база подлежит сносу. С ними прибыли и сотрудники коммунальных учреждений, чтобы выполнить решение суда.

Однако захватчик не сдавался и встретил гостей с ружьем в руках, стреляя в воздух и в сторону коммунальщиков, сопровождая выстрелы угрозами.

Как сообщалось 25 февраля, в курортном поселке Затока горели базы отдыха - уничтожено 20 зданий.