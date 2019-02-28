У Порошенко заверили, что шапку с девушки он снял "случайно"

В Администрации президента прокомментировали инцидент, произошедший в Запорожье.

У Порошенко заверили, что история с шапкой - случайность president.gov.ua

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Инцидент с сорванной с девушки шапкой был случайностью, заверяют в Администрации президента. Об этом пишет “Новое время“.

Так в АП объяснили происшествие в Запорожье, когда президент Петр Порошенко после вопроса о преследовании Анатолия Шария стащил шапку с головы девушки. Он тут же отдал ей ее, проигнорировав вопрос.

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СМИ также писали о том, что сам Шарий обещал 15 тысяч грн любом, кто задаст Порошенко вопрос о преследовании журналистов.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Порошенко срывает шапку с девушки в толпе.