У Порошенко заверили, что шапку с девушки он снял "случайно"
В Администрации президента прокомментировали инцидент, произошедший в Запорожье.
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Инцидент с сорванной с девушки шапкой был случайностью, заверяют в Администрации президента. Об этом пишет “Новое время“.
Так в АП объяснили происшествие в Запорожье, когда президент Петр Порошенко после вопроса о преследовании Анатолия Шария стащил шапку с головы девушки. Он тут же отдал ей ее, проигнорировав вопрос.
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СМИ также писали о том, что сам Шарий обещал 15 тысяч грн любом, кто задаст Порошенко вопрос о преследовании журналистов.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Порошенко срывает шапку с девушки в толпе.
вспоминается цитата из к/ф Джентльмены удачи - Он же памятник_
Вот те крест!
Я не хотел!!!