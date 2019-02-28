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У Порошенко заверили, что шапку с девушки он снял "случайно"

Комментариев: 5
В Администрации президента прокомментировали инцидент, произошедший в Запорожье.
У Порошенко заверили, что история с шапкой - случайность
У Порошенко заверили, что история с шапкой - случайность
president.gov.ua

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Инцидент с сорванной с девушки шапкой был случайностью, заверяют в Администрации президента. Об этом пишет “Новое время“.

Так в АП объяснили происшествие в Запорожье, когда президент Петр Порошенко после вопроса о преследовании Анатолия Шария стащил шапку с головы девушки. Он тут же отдал ей ее, проигнорировав вопрос.

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СМИ также писали о том, что сам Шарий обещал 15 тысяч грн любом, кто задаст Порошенко вопрос о преследовании журналистов.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Порошенко срывает шапку с девушки в толпе.

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Теги: Порошенко, шапка, девушка, Шарий, инцидент
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Комментариев (8)
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Петров    28.02.2019, 16:35
Оценка:  +2
Петров
Нервишки шалят или пробел в воспитании?
Петров    28.02.2019, 16:38
Оценка:  +1
Петров
Це вже другий президент країни, що не байдужий до шапок. Пороблено чи що?
нафнаф    28.02.2019, 16:32
Оценка:  +1
нафнаф
Как можно случайно снять шапку ?
SanSany    28.02.2019, 16:40
Оценка:  -1
SanSany
Молча ) да и за нос ущипнуть тоже можно нечаянно) Никакой ответственности_
вспоминается цитата из к/ф Джентльмены удачи - Он же памятник_
VSHIVANKA    28.02.2019, 16:41
Оценка:  0
VSHIVANKA
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕМОРА ....)))
Media-sapiens    28.02.2019, 16:22
Оценка:  +1
Media-sapiens
Командор!! Я не нарочно, я машинально!
Вот те крест!
Я не хотел!!!
nfhvyt    28.02.2019, 16:17
Оценка:  +3
nfhvyt
А кто ж сомневается, он и президентом то стал "случайно".
Huper!    28.02.2019, 16:23
Оценка:  -1
Huper!
Если это весь компромат на него до выборов, иди за бойко голосуй
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