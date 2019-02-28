Суд отменил мораторий на русскоязычный продукт на Житомирщине

О достижении партии рассказал Медведчук.

Житомирский окружной административный суд отменил решение Житомирского обласного совета, который 25 октября 2018 года ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта, признав запрет незаконным.

Об этом сообщил председатель политсовета партии Оппозиционная платформа ‒ За жизнь Виктор Медведчук.

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“Это безусловная победа партии Оппозиционная платформа ‒ За жизнь, которая последовательно отстаивающей права русскоязычного населения, жителей Юго-Востока и Центра Украины, которые не приемлют тоталитарного культурного диктата, вмешательства в их жизнь, нарушения их конституционных прав“, - считает Медведчук.

По мнению Медведчука, грубое вмешательство органов государственной и местной власти в культурную и общественную жизнь украинцев не только “противоречит законодательству Украины и мировой практике толерантности“ и культурного сосуществования, но и “ведет к углублению раскола в обществе, разрушению важных для Украины культурных проектов и инициатив“.

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Стоит отметить, ранее Оппозиционная платформа За жизнь также добилась отмены подобного решения во Львовской области.

Как сообщалось 26 октября, Житомирский облсовет запретил русскоязычные культурные продукты.