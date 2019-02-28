Житомирские активисты облили зеленкой депутата от Батькивщины

В эпицентре скандала оказался депутат Дмитрий Кропачев, которого активисты обвиняют в том, что он устроил смертельное ДТП.

Дмитрий Кропачев не комментирует ситуацию с ДТП facebook.com/dkropachov

Сегодня в Житомире провели церемонию вручения дипломов выпускникам Академии госуправления при президенте Украины.

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Среди выпускников заметили скандального депутата облсовета Дмитрия Кропачева. Об инциденте рассказал активист Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook.

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Скандал разгорелся по тому поводу, что нардеп от ВО Батькивщина три месяца назад стал виновником ДТП, вследствие которого погибла пожилая женщина.

Активисты уверены, что полиция покрывает депутата, поэтому он проходит по делу в качестве свидетеля.

После словесной перепалки, один из активистов облил Кропачева зеленкой.

Кропачев был выведен из Академии и доставлен в ближайшее РУВД с требованием к полиции арестовать его, как убийцу, который препятствует следствию. Кропачев зачем облил себя зеленкой, - сообщил Корчинский.

Напомним, Найем, Лещенко и Залищук заявили о выходе из БПП. Обнародованы соответствующие документы.