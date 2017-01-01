Украина ликвидировала избирательный участок в Конго

Военные в Конго все равно голосуют на другом участке, поэтому "лишний" закрыли за ненадобностью.

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В Демократической Республике Конго ликвидировали украинский избирательный участок из-за того, что на нем никто не голосовал. Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает УНН.

По его словам, сейчас за рубежом работает 101 украинский избирательный участок в 72 странах мира. При этом 99 участков образованы при зарубежных дипучреждениях Украины, а два в воинских частях - в Конго и в Косово.

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“Ликвидировали один участок в Конго. Там не было избирателей. Там дислоцированы наши части, и им просто логистически легче проголосовать в другом городе, там же в Конго“, - сказал Погорельцев.

По его словам, на прошлых выборах было два участка, но реально голосовали только на одном. “Нас информировало Минобороны, что им так легче“, - добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что закон о запрете регистрировать наблюдателей из РФ на выборах в Украине вступил в силу.