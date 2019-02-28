Взрыв авто на Оболони связывают с Турчиновым, в СНБО все отрицают

Пресс-секретарь Анна Вахоцкая, уточнила информацию.

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Стало известно, кто передвигался на автомобиле, который взорвался 28 февраля в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщает ресурс Информатор, ссылаясь на заявление анонимного источника из окружения политика.

Автомобиль Audi, который взорвался в Киеве на Оболони, был в пользовании секретаря СНБО Александра Турчинова.

“Именно на Audi Q8 с номерами КА7777АН длительное время передвигался Александр Турчинов“, - говорится в сообщении.

При этом известно, что сейчас Турчинов передвигается на другом авто - марки Toyota Land Cruiser.

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“Те, кто видели его на эфирах или встречах знают, что это машина Александра Валентиновича (Турчинова - ред.). Сейчас он передвигается на Toyota Land Cruiser 200, но в любом случае эта Audi связана с ним“, - сказал собеседник.

Однако, Украинской правде сообщили в пресс-службе Турчинова, что ранее он действительно имел Audi, но с другими номерами.

“В сети интернет начала распространяться информация по поводу якобы “покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля“. По этому поводу можем сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться “, - отметила пресс-секретарь Анна Вахоцкая.

Как сообщалось, в Киеве на Оболони 28 февраля прозвучал мощный взрыв. По предварительной информации, неизвестные кинули гранату в автомобиль.