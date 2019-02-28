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Взрыв авто на Оболони связывают с Турчиновым, в СНБО все отрицают

Комментариев: 5
Пресс-секретарь Анна Вахоцкая, уточнила информацию.
Audi Q8 с номерами КА7777АН ранее возил секретаря СНБО Александра Турчинова
Audi Q8 с номерами КА7777АН ранее возил секретаря СНБО Александра Турчинова
24smi.org

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Стало известно, кто передвигался на автомобиле, который взорвался 28 февраля в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщает ресурс Информатор, ссылаясь на заявление анонимного источника из окружения политика.

Автомобиль Audi, который взорвался в Киеве на Оболони, был в пользовании секретаря СНБО Александра Турчинова.

“Именно на Audi Q8 с номерами КА7777АН длительное время передвигался Александр Турчинов“, - говорится в сообщении.

При этом известно, что сейчас Турчинов передвигается на другом авто - марки Toyota Land Cruiser.

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“Те, кто видели его на эфирах или встречах знают, что это машина Александра Валентиновича (Турчинова - ред.). Сейчас он передвигается на Toyota Land Cruiser 200, но в любом случае эта Audi связана с ним“, - сказал собеседник.

Однако, Украинской правде сообщили в пресс-службе Турчинова, что ранее он действительно имел Audi, но с другими номерами.

“В сети интернет начала распространяться информация по поводу якобы “покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля“. По этому поводу можем сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться “, - отметила пресс-секретарь Анна Вахоцкая.

Как сообщалось, в Киеве на Оболони 28 февраля прозвучал мощный взрыв. По предварительной информации, неизвестные кинули гранату в автомобиль.

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Теги: взрыв, граната, Оболонь, Киев, Турчинов, СНБО
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Комментариев (5)
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nfhvyt    28.02.2019, 17:27
Оценка:  +1
nfhvyt
Ну всё, военное положение товарисчи, готовтесь.
farfalle    28.02.2019, 17:16
Оценка:  +2
farfalle
Ну что ж, значит скоро и другая машина взорвется
chytan    28.02.2019, 17:01
Оценка:  -6
chytan
Газовый балон бомбануло ! Или пердаки у путиноидов ?!!!
nfhvyt    28.02.2019, 16:57
Оценка:  +2
nfhvyt
Когда чего-то ждёшь, то самые тяжелые - это последние минуты ож_идания. По ходу народ не дотерпел до выборов и с опережением начал операцию утилизации. Случайные обладатели красивых номеров - будьте внимательны и осторожны.
ИИИИИИИИИИ    28.02.2019, 16:50
Оценка:  +4
ИИИИИИИИИИ
началось в колхозе утро)) отстреливать вас скоро, касатики будут)
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