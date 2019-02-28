Кабмин снова уменьшил нормы потребления газа

Чтобы обойти решение суда нормы потребления газа для населения снизили с 3,29 куб. м на человека до 3,28 куб. м .

Кабинет министров в очередной раз изменил нормы потребления природного газа для населения. Как пишет UBR.ua в четверг, 28 февраля, само решение было принято без предварительного анонса и даже не было включено в повестку вчерашнего заседания Кабмина.

Читай также: В ЕС намерены сократить выбросы газа грузовиками на 30% Как следует из утвержденного документа, при наличии газовой плиты и отсутствии счетчика в домохозяйстве нормой для человека отныне является 3,28 куб м в месяц вместо действовавшей нормы в 3,29 куб м на человека. Как следует из утвержденного документа, при наличии газовой плиты и отсутствии счетчика в домохозяйстве нормой для человека отныне является 3,28 куб м в месяц вместо действовавшей нормы в 3,29 куб м на человека.

Издание отмечает, что по словам участников рынка, сугубо косметическое изменение имеет исключительно технический характер, чтобы обойти решение Окружного административного суда Киева, который приостановил действие нормы в 3,29 куб м.

“Это уже второе изменение норм потребления за последний месяц. Кабинет министров в очередной раз нарушил процедуры согласования регуляторных актов. Обнародование нового постановления по нормам потребления газа для потребителей без счетчиков менее, чем через месяц после обнародования предыдущего постановления дискредитирует государственное регулирование вообще. Оно имеет целью просто обойти судебное решение“, - рассказал собеседник издания.

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Отмечается, что эта техническая замена, однако, вынудит провести пересчет платежек как минимум за февраль.

Напомним, вступило в силу снижение газовой нормы 3,3 кубометра на человека для потребителей без счетчиков. Соответствующее постановление Кабинета министров № 63 от 30 января 2019 года обнародовано на сайте правительства.