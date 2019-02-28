Украина пригрозила Израилю возвращением виз

МИД отправил Израилю ноту протеста в связи с нарушениями прав украинцев.

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МИД не исключает отмены безвизового режима с Израилем, если на границе этой страны будут систематично нарушаться права украинских туристов. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает Европейская правда.

По ее словам, 15 февраля в аэропорту “Борисполь“ 35 гражданам Израиля отказали во въезде на территорию Украины из-за отсутствия достаточных средств или неподтвержденной цели визита.

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В итоге Израиль в знак протеста задержал целый самолет из Украины с 140 украинскими гражданами.

“В дальнейшем мы будем оценивать масштаб и характер нарушений прав украинцев за рубежом и степень готовности стран бороться со случаями нарушения законодательства“, - отметила она.

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“В случае, права украинских туристов и путешествующих будут систематически нарушаться, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе и целесообразности сохранения безвизового режима“, подчеркнула она.

МИД уже передал ноту Израиля, в котором указано, что защита прав граждан Украины, включая ситуации с краткосрочными поездками и длительным проживанием за границей, является приоритетом для министерства и украинских властей.

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В последнее время в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве участились случаи задержания украинских граждан, некоторых из них долго допрашивают о цели визита, некоторых после этого отправляют домой.

По заявлению МВД Израиля, подобная практика объясняется увеличением числа нелегальных мигрантов из Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году Израиль отказал во въезде 3500 украинцам.