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Украина пригрозила Израилю возвращением виз

Комментариев: 17
МИД отправил Израилю ноту протеста в связи с нарушениями прав украинцев.
МИД грозит Израилю отменой безвизового режима
МИД грозит Израилю отменой безвизового режима
facebook.com/UkraineMFA

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МИД не исключает отмены безвизового режима с Израилем, если на границе этой страны будут систематично нарушаться права украинских туристов. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает Европейская правда.

По ее словам, 15 февраля в аэропорту “Борисполь“ 35 гражданам Израиля отказали во въезде на территорию Украины из-за отсутствия достаточных средств или неподтвержденной цели визита. 

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В итоге Израиль в знак протеста задержал целый самолет из Украины с 140 украинскими гражданами.

“В дальнейшем мы будем оценивать масштаб и характер нарушений прав украинцев за рубежом и степень готовности стран бороться со случаями нарушения законодательства“, - отметила она. 

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“В случае, права украинских туристов и путешествующих будут систематически нарушаться, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе и целесообразности сохранения безвизового режима“, подчеркнула она.

МИД уже передал ноту Израиля, в котором указано, что защита прав граждан Украины, включая ситуации с краткосрочными поездками и длительным проживанием за границей, является приоритетом для министерства и украинских властей.

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В последнее время в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве участились случаи задержания украинских граждан, некоторых из них долго допрашивают о цели визита, некоторых после этого отправляют домой.

По заявлению МВД Израиля, подобная практика объясняется увеличением числа нелегальных мигрантов из Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году Израиль отказал во въезде 3500 украинцам. 

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Теги: аэропорт, Украина, Израиль, визы, аэропорт
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Комментариев (17)
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Coюзник    28.02.2019, 18:06
Оценка:  +4
Coюзник
Хотелось бы просветить немного россиян, что в безвизе в первую очередь заинтерисован Израиль, т.к. тысячи паломников-хасидов ежегодно посещают Умань ...
VSHIVANKA    28.02.2019, 17:55
Оценка:  -10
VSHIVANKA
Я ВАС УМОЛЯЮ !!!
НЕ ДЕЛАЙТЕ МНЕ СМЕШНО !!! )))
ШтормЗайцев    28.02.2019, 17:59
Оценка:  +9
ШтормЗайцев
Вечерние уколы вернут вас к реальности. А пока смейтесь на здоровье . Смех у вас на россии не совсем еще запретили ?
VSHIVANKA    28.02.2019, 18:15
Оценка:  0
VSHIVANKA
ГАЛУТИНА , ТЕБЯ ЛЕГКО ВЫЧИСЛИТЬ ПО ДЕБИЛЬНЫМИ НАЗВАНИЯМ ТВОИХ НИКОВ , НО И ПО ОДНОТИПНОСТИ ТВОИХ ВЫСЕРОВ ....)))
ШтормЗайцев    28.02.2019, 17:51
Оценка:  +5
ШтормЗайцев
Безвиз с израилем нашей стране абсолютно не нужен. Тем более, что во время войны израил продавал военную технику росси, которая потом использовалась против нашей армии.
nfhvyt    28.02.2019, 18:03
Оценка:  -4
nfhvyt
Ты шо, ты шо, а я думал чё Украина до сих пор Россию победить не может, а у них техника то вся израильская )))
ШтормЗайцев    28.02.2019, 18:06
Оценка:  +2
ШтормЗайцев
израиль продавал россии БПЛА.
СеняХороший    28.02.2019, 17:49
Оценка:  -7
СеняХороший
вот они то испугались)
prontozaurus    28.02.2019, 17:42
Оценка:  +7
prontozaurus
Де там на теренах України їхні боги закопані, нехай забирають і геть з України. Вуглецю кисню і сміття нам і свого досить, якщо така риторика. Наскільки ж треба бути такими гидотними, щоб навіть в Україні відвернути від себе людей.
nfhvyt    28.02.2019, 17:51
Оценка:  -10
nfhvyt
їхні боги не на теренах закопані, вони нашою фiнансовою системою керують i не тiльки )))
ZE2019    28.02.2019, 17:52
Оценка:  -11
ZE2019
разом з Вальцманом хай їдуть подалі від України!
nfhvyt    28.02.2019, 17:39
Оценка:  -8
nfhvyt
Нашла коса на камень. Богоизбранный народ против древних шумеров )))
nfhvyt    28.02.2019, 17:40
Оценка:  -10
nfhvyt
Будущий Новый Иерусалим против нынешнего )))
nfhvyt    28.02.2019, 18:05
Оценка:  -3
nfhvyt
Ахренеть сайт, тут народу за целый день столько не заходит, сколько за секунду наминусили )))))
VSHIVANKA    28.02.2019, 18:17
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЭТО СТАРУШКА ГАЛУТИНА ВЫШЛА НА РАБОТУ , У НЕЁ ДЕСЯТКИ НИКОВ ....)))
ГунВсемогущий    28.02.2019, 17:38
Оценка:  -8
ГунВсемогущий
Ни дня без анекдотов!Украина пригрохила Израилю!!!Бугагагагагагагагагагаг а!!!А отдача не замучает,клоуны?Заипётесь потом пыль глотать,не успевая на ходу переобуваться!!!))))))))))))
prontozaurus    28.02.2019, 17:44
Оценка:  +7
prontozaurus
Ні, не замучить. Раніше ж не мучила.
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