ТОП 5 вызовов для будущего Президента Украины, кто бы это ни был!

2019 год является знаковым для дальнейшей судьбы Украины. В этом году будут проходить Президентские и парламентские выборы, которые несомненно повлияют на внутреннюю и внешнюю политику государства. В этой статье, мы разберемся с тем, какие вызовы ожидают будущую власть, которая будет писать новую историю Украины.

Окончание “войны”

Согласно национальным опросам населения, на первом месте стоит вопрос окончания “негласной войны” на востоке Украины. За последние 5 лет правительством Украины, во главе с Президентом, было предпринято ряд мер для восстановления мира, тем не менее ситуация все еще не разрешилась. В этом ключе, главной задачей будущей власти, как раз является реализация мирного дипломатического разрешения конфликта, чего так ждут украинцы.

Борьба с коррупцией

Следующей проблемой, которая согласно Законодательству Украины были обозначена как одна из угроз всеукраинского масштаба, является проблема коррупции, которая затрагивает все аспекты жизни гражданина Украины.

Согласно расчету Индекса восприятия коррупции 2018 от Transparency International, Украина набрала 30 баллов (где 0 сильная коррупция, 100 ее отсутствие) на одной линии с Сьерра-Леоне, Ираном и тд.

Будущему Президенту придется возглавить “крестовый поход” против коррупционеров, возможно, взяв пример с Сингапура, которому удалось немного жесткими мерами очистить свою страну от правонарушителей в органах власти.

Социальная политика

Благосостояние населения значительно ухудшилось с 2014 года. Из-за уменьшения доходов реального сектора экономики, в котором работает большая часть трудоспособного населени, задолженность украинцев по ЖКУ выросла 38 млрд. грн. А все потому что, в среднем, украинец тратит 53,5% своего дохода на питание, в тоже время в Германии, Франции - 13%, и в итоге очень мало средств остается на оплату ЖКУ. Социальные нормы в их числе: минимальная зарплата, пенсия, прожиточный минимум, цены на ЖКУ должны быть пересмотрены и соответствовать требованиям времени.

МВФ

Продолжая о внешней политике, стоит упомянуть проблему, связанную с кредитными обязательствами Украины перед МВФ. Как сообщает Страна.ua, Украина по уровню государственного долга обогнала Грецию и сравнялась с “лидером” - Аргентиной, с общем долгом 14,1 млрд. долл. США. Пик по выплате кредитных обязательств Киевом перед МВФ выпал на 2019-2021 гг. К примеру, в Турции до 2000-х годов погасили все обязательства перед МВФ, тем самым это позволило государству изменить подход к регулированию экономических процессов в своей стране. Уже сегодня, их правительством были созданы максимально комфортные условия для жизни граждан, например, дешевое жилье с ипотекой на 10 лет. с 0.75% годовых.

Банковский кризис

Последней но не менее важной проблемой, с которой столкнется новая власть, являются последствия кризиса банковской системы в 2014-2017 гг. Национальный банк Украины за этот период отозвал лицензию на банковскую деятельность у 96 банков на рынке, тем самым запустив процесс их ликвидации ФГВФЛ. Банковский кризис нанес значительный ущерб не только населению Украины - вкладчикам по депозитам, но и юридическим лицам, которые держали оборотные средства в банках. ФГВФЛ вернул вкладчикам более 11 млрд. грн. с выплатами до 200 000 грн. Кроме того, ряд банков с отозванной лицензией ведут деятельность по возврату 100% суммы депозитов вкладчикам, среди них самые крупные: Златобанк, Банк Михайловский, Укринбанк. Стоит отметить, что регулятором в законодательстве на предусмотренно нормы по возвращению лицензии на банковскую деятельность. В тоже время, правления банков с отозванной лицензией рассчитывают, что новое правительство рассмотрит возможность принятия соответствующих изменений в законодательство.

Резюмируя все вышесказанное, можно смело сказать, что Президенту и новоизбранному парламенту, будет очень непросто решить все эти задачи. Что с этого выйдет, уже очень скоро мы увидим все сами!