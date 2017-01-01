Под Тернополем помощник машиниста погиб под колесами поезда
В Тернопольском районе мужчина погиб под колесами поезда во время проверки тормозной системы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 28 февраля.
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Отмечается, что смертельный инцидент произошел сегодня примерно в 11:20. Поезд двигался по направлению Тернополь-Березовица.
“Во время движения машинист почувствовал проблемы в тормозной системе. Чтобы ее исправить, вышел его помощник. Мужчина должен был проверить все 52 вагона. В какой-то момент поезд тронулся и травмировал мужчину“, - говорится в сообщении.
Повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина погиб на месте происшествия.
На месте работала полиция. Следствие продолжается.
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