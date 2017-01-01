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Под Тернополем помощник машиниста погиб под колесами поезда

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Мужчина должен был проверить все 52 вагона. В какой-то момент поезд тронулся и травмировал его.
Поезд двигался по направлению Тернополь-Березовица
Поезд двигался по направлению Тернополь-Березовица
npu.gov.ua

В Тернопольском районе мужчина погиб под колесами поезда во время проверки тормозной системы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 28 февраля.

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Отмечается, что смертельный инцидент произошел сегодня примерно в 11:20. Поезд двигался по направлению Тернополь-Березовица.

“Во время движения машинист почувствовал проблемы в тормозной системе. Чтобы ее исправить, вышел его помощник. Мужчина должен был проверить все 52 вагона. В какой-то момент поезд тронулся и травмировал мужчину“, - говорится в сообщении.

Повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина погиб на месте происшествия.

На месте работала полиция. Следствие продолжается.

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Ранее в Киеве машинист тепловоза переехал собственного сына - также работника железной дороги. Несчастный случай произошел на Оболони.

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Теги: смерть, Поезд, Тернополь, мужчина, поезда, Тернопольская область, погиб, несчастный случай, машинист
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Источник: korrespondent.net

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