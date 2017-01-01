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Турчинов опроверг слухи о покушении на него

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В пресс-службе Александра Турчинова опровергли слухи о том, что автомобиль политика взорвали.
Турчинов ответил на слухи о покушении
Турчинов ответил на слухи о покушении
turchynov.com

Пресс-служба секретаря СНБО Александра Турчинова прокомментировала новость о том, что его автомобиль сегодня взорвали. Об этом изданию LIGA.net сообщила пресс-секретарь Анна Вахотская.

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В СМИ начали активно обсуждать то, что подорванным сегодня в Киеве автомобилем пользовался секретарь СНБО. Реакции пресс-центра и самого Турчинова не пришлось долго ждать.

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Пресс-служба Турчинова незамедлительно опровергла эту информацию. Анна Вахотская сообщила, что Александр Турчинов работает в привычном режиме и его жизни ничего не угрожает.

К журналистам попала фейковая информация, которая является не больше, чем слухом.

Автомобиль, которым он (ред. Турчинов) пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться, - отметила Вахотская.

Сам Турчинов тоже успел прокомментировать слухи о покушении.

Прочитал в интернете, что на меня покушались, а машину взорвали. Мечты недоеденных снегирей не осуществились. Я и мой автотранспорт невредимы. Советую авторитетным СМИ не заниматься тиражированием фейков, - написав Турчинов в Facebook

Напомним, сегодня в Киеве неизвестные взорвали элитный автомобиль. Позже в СМИ появилась информация, что этим автомобилей пользуется секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Теги: Александр Турчинов, покушение, автомобиль
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