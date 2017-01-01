В Харькове ледяная глыба с крыши дома травмировала двух человек

В результате падения ледовой глыбы с крыши дома 52-летняя женщина и 34-летний мужчина были госпитализированы с различными травмами.

В Харькове с крыши здания на улице Пушкинская упала глыба льда, в результате чего были травмированы два человека. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

"В результате обрушения ледовой глыбы с крыши дома 52-летняя женщина и 34-летний мужчина получили закрытую черепно-мозговую травму и другие травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Данные об инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье служебная халатность. Виновникам инцидента грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Ранее в центре Полтавы по улице Соборности 26/14 снежная глыба упала на ребенка.

Также сообщалось, что в Киеве глыба льда упала на припаркованный автомобиль Nissan Qashqai и пробила его крышу. По словам сына владелицы авто, его мать чудом осталась жива.

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