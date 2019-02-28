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У журналиста-расследователя Бигуса обнаружились влиятельные родственники в РФ

Комментариев: 6
Коллеги-журналисты нашли у автора резонансных журналистских расследований влиятельных родственников в России.
Соболев возле Лаврова
Соболев возле Лаврова
facebook.com/dzindzia

Журналист Андрей Дзиндзя опубликовал в Facebook интересную информацию о российских родственниках скандального украинского журналиста Дениса Бигуса.

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О личности Дениса Бигуса говорят не случайно. Это он является одним из авторов скандального расследования в Укроборонпроме. Программа “Наші гроші” опубликовала материал, согласно которому Украина покупала запчасти для БТРов в России. При этом цены были в 2-4 раза выше, чем в Украине.

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Так вот, Дзиндзе удалось найти фото, на котором глава российского МИДа Сергей Лавров, а также родной брат жены журналиста Андрей Соболев. Видимо, дела на работе у Соболева идут неплохо, если на фото он рядом с Лавровым.

Также Дзиндзя нашел фото дяди Бигуса, полковника РФ.

Дядя-полковник
Дядя-полковник
facebook.com/dzindzia

Задумайтесь - Денис Бигус получил анонимную информацию и раскрыл данные о том, что вопреки запретам из России в Украину через посредников поставлялись запчасти для наших БТРов. Можно только представить как охотились за этими поставщиками служаки российской ФСБ, - написал Дзиндзя в Facebook.

Напомним, в Кремле отрицают возможность поставки запчастей для ВСУ. Вся продукция двойного назначения находится под специальным контролем, заверили у Путина.

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Теги: Укроборонпром, запчасти, БТР, журналист, Бигус
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Комментариев (6)
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Gaib    28.02.2019, 19:04
Оценка:  0
Gaib
Я думаю дело против пороха и его друзей теперь можно закрівать )
ZE2019    28.02.2019, 19:03
Оценка:  0
ZE2019
Дзиндзя - это известный провокатор!
Ruspidor    28.02.2019, 18:43
Оценка:  -6
Ruspidor
Мы крадем - рука Кремля!
kapablankas    28.02.2019, 18:39
Оценка:  -4
kapablankas
Так вот оно как ?????

Рука Кремля.

А мы то думаем - ОТКУДА ??????
НочьБобра    28.02.2019, 18:38
Оценка:  +1
НочьБобра
И сам этот провокатор-бинус сотрудник фсбе .
kapablankas    28.02.2019, 18:41
Оценка:  -2
kapablankas
Конечно.

Просто умело маскировался.

Враг народа в третьем поколении.

Надо еще по делам 1917 года проверить.
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