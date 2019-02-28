КСУ назвал условие признания скандальной нормы

Норму о наказании за незаконное обогащение признают законной, если вину доказывать обяжут государство.

Конституционный суд признает норму об уголовной ответственности за незаконное обогащение законной, если государство обяжут доказывать вину. Об этом заявил глава КСУ Станислав Шевчук в четверг, 28 февраля.

Отмененная судом норма предполагала привлечение к уголовной ответственности, если обвиняемый не предоставит доказательств в свою защиту.

"Нельзя человека привлечь к ответственности при отсутствии доказательств", - заявил Шевчук.

По его словам, суд не отменил саму идею ответственности за незаконное обогащения, а обратил внимание на неконституционность формулировки этой нормы.

"Ее надо переформулировать, чтобы она соответствовала Конституции. Что касается депутатов, они обратились и требовали признать неконституционной эту норму, с их аргументами согласился суд", - отметил Шевчук.

Глава КСУ уточнил, что отмененная статья изначально была сформулирована так, что возникли сомнения в ее конституционности.

"Сейчас у нас формируется новый антикоррупционный суд, вот и встал вопрос о неконституционности этой статьи… Эта статья не действует, нет ни одного приговора суда. Основной принцип уголовного процесса - именно сторона обвинения поддерживает обвинение. Это основы уголовного процесса. Государство реформирует судебную систему, процесс реформы еще не завершен. Это может быть очень опасным инструментом в борьбе с политическими оппонентами", - подчеркнул Шевчук.

Напомним, накануне КСУ опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

Сегодня в Верховную Раду внесли два законпроекта о наказании за незаконное обогащение, один из которых - президентский.

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