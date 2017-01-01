Расист, аферист, мошенник, лгун. Адвокат о Трампе

Майкл Коэн, более 10 лет работавший личным адвокатом Дональда Трампа,дал показания в Конгрессе США, заявив, что нынешний президент Штатов оскорблял чернокожих, угрожал журналистам и лгал, чтобы попасть в список Forbes.

У президента США Дональда Трампа есть проблемы и куда серьезнее, чем провал саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Его бывший адвокат Майкл Коэн пришел в Конгресс для того, чтобы дать показания против действующего президента.

И знает, как выяснилось Коэн, не мало. Он напрямую обвинил Трампа в лжи под присягой, однако признал, что не имеет прямых доказательств сговора президента США с Россией накануне выборов 2016 года.

Корреспондент.net собрал основные показания Коэна.

О связях с РФ

Коэн также заявил, что у него нет прямых доказательств того, что Трамп или представители его кампании вступили в сговор с Россией.

"У меня их нет, - сказал он. - Я хочу, чтобы это было ясно. Но у меня есть подозрения".

Вместе с тем, Коэн сказал, что Трамп знал о планах строительства Трамп-тауэр в Москве и руководил ими, при этом публично заявляя, что у него нет деловых связей в России.

"Он лгал об этом, потому что совершенно не ожидал, что победит на выборах. Он также лгал об этом, потому что он должен был заработать сотни миллионов долларов", - сказал Коэн.

В 2017 году Коэн заявлял конгрессу, что попытки построить небоскреб в Москве прекратились к январю 2016 года. Но с тех пор он признал, что переговоры фактически продолжались до июня 2016 года (разгар предвыборной кампании), хотя проект в конечном итоге не был реализован.

Коэн также добавил, что его предыдущие ложные заявления в конгрессе были "проверены и отредактированы" адвокатами Трампа.

Коэн также рассказал, что обсуждал строительство Трамп-тауэр в Москве с Феликсом Сейтером - американцем российского происхождения, давним знакомым Трампа.

Американские СМИ называют Сейтера человеком, связанным с российской оргпреступностью. Конгрессмен-демократ Харли Руда, задавая Коэну вопросы о Сейтере, называл последнего "осужденным бандитом".

- Правда ли, что президент Трамп знал осужденного бандита? - поинтересовался Руда.

- Да.

- У него был офис в нью-йорской Трамп-тауэр на том же этаже, что и у Трампа?

- Да. Когда он съехал, его кабинет стал моим.

- Платил ли он за аренду?

- Нет.

- Получается, президент Трамп солгал под присягой? (Трамп утверждал, что с Сейтером не знаком.)

- Да.

Коэн также отметил в своих показаниях, что, вопреки неоднократным заявлениям Трампа, он заранее знал о встрече в Трамп-тауэр на Манхэттене между его помощниками и юристом из России, обещавшей предоставить "грязь" о Хиллари Клинтон.

Коэн рассказал, что сын Трампа Дональд Трамп-младший подошел сзади к столу отца и тихо сказал ему: "К встрече все готово".

Трамп, как сказал Коэн, ответил: "Хорошо, дай мне знать".

Wikileaks и демократы

Одно из важнейших заявлений Коэна на слушаниях - его рассказ о подслушанном телефонном разговоре Трампа и его советника, политконсультанта Роджера Стоуна. От него, со слов Коэна, Трамп узнал заранее о готовящейся публикации массива электронных писем со взломанных серверов Демократической партии.

Считается, что публикация организацией Wikileaks Джулиана Ассанжа этих писем летом 2016 года нанесла удар по рейтингу кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Власти США позднее обвинили в хакерской атаке на сервера Демократической партии российскую военную разведку - ГРУ. Россия отрицает эти обвинения.

Офис спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США, в январе 2019 года обвинил Стоуна в даче ложных свидетельских показаний на слушаниях в конгрессе. Один из эпизодов касается как раз его лжи о частоте контактов с Wikileaks и Ассанжем.

Мелкие пакости Трампа

Коэн назвал Трампа расистом. В подтверждение этому он привел несколько разговоров с ним. “Однажды он спросил, могу ли я назвать страну, которой бы управляли чернокожие и которая не была бы вонючей дырой. Это произошло, когда президентом США был Барак Обама”, — рассказал Коэн. Также он сказал, что однажды, когда они с Трампом проезжали по неблагополучному району Чикаго, тот заявил, что так могут жить только чернокожие. “Еще он говорил мне, что чернокожие не будут голосовать за него, потому что они слишком глупые”, — добавил Коэн.

Трамп завышал размер своего состояния, чтобы попасть в список Forbes. Коэн утверждает, что Трамп хотел каждый год занимать все более высокое место в списке богатейших людей мира. Для этого Коэн по его просьбе манипулировал стоимостью его недвижимости. Также, по словам адвоката, Трамп завысил стоимость своих активов, когда в 2014 году хотел получить в Deutsche Bank кредит на покупку команды по американскому футболу Баффало Биллс (клуб он так и не купил). При этом иногда стоимость активов занижали, чтобы уменьшить налоги на недвижимость, добавил Коэн.

Коэн примерно 500 раз угрожал людям и организациям по просьбе Трампа за 11 лет работы на него. Угрозы, в частности, были адресованы журналистам, готовившим критические статьи про Трампа, а также учебным заведениям, где он получал образование — в случаях, если журналисты просили обнародовать его оценки. Коэн уточнил, что обычно угрожал судебным разбирательством.

Что ждет Коэна

52-летний Коэн должен начать отбывать трехлетний тюремный срок в мае в связи с нарушением правил финансирования избирательной кампании - тайной незаконной выплатой денег одной из предполагаемых любовниц Трампа, а также уклонением от уплаты налогов и ложью Конгрессу.

На слушаниях Коэн еще раз подтвердил, что в 2016 году перевел Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) 130 тысяч долларов, чтобы она не рассказала журналистам о своем давнем романе с Трампом, который на тот момент был кандидатом в президенты США.

Коэн заявил, что в 2017 году Трамп, уже будучи президентом, серией платежей вернул ему деньги, потраченные на сделку с Клиффорд. В качестве доказательства Коэн предоставил Конгрессу копию чека на 35 тысяч долларов с подписью Трампа.

В заключительном выступлении Коэн признал, что совершал ошибки. "Моя верность господину Трампу стоила мне всего - моей репутации, моей свободы, моей лицензии адвоката и моей чести", - сказал он.

Реакция Трампа

После выступления Коэна Трамп заявил в Twitter, что его бывший адвокат врет, чтобы сократить свой срок наказания.

"Майкл Коэн был одним из многих юристов, которые меня представляли (к сожалению). У него были и другие клиенты. Верховный суд штата только что лишил его права вести юридическую практику за ложь и мошенничество. Он делал плохие вещи, не связанные с Трампом. Он врет, чтобы сократить себе срок заключения ... ", - написал Трамп в Twitter.

Также в Белом доме отметили "обман, который пронизывает профессиональную жизнь" Коэна и его "инстинкт обвинять других".