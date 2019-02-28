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Безвизу с Израилем ничего не угрожает - МИД

Комментариев: 1
В министерстве заверили, что не имели ввиду отмену безвизового режима с Израилем.
Безвиз с Израилем отменять не будут
Безвиз с Израилем отменять не будут
EPA/UPG

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Спикер МИД Катерина Зеленко заверила, что безвизовому режиму с Израилем ничего не угрожает. Об этом она написала в Twitter.

Зеленко пояснила, что в случае нарушения прав украинских граждан в любой из стран МИД может инициировать пересмотр условий поездок, в том числе - соглашений о безвизе. Однако сам визы никто возвращать не планирует.

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“Неправда, что безвиз с Израилем - под угрозой“, - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.

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Напомним, ранее Зеленко заявила, комментируя скандал с Израилем, связанный с нарушениями прав украинских туристов: “Мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе, и целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются“.

 

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Теги: Израиль, Украина, визы, безвизовый режим, МИД
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Комментариев (1)
ГунВсемогущий    28.02.2019, 19:11
Оценка:  -1
ГунВсемогущий
Сначит продолжайте сосать и проглатывать,а не сковчите в бессилии!Израиль вас имеет и правильно делает!А,с другой стороны,кто вас,чмырдяк потешных,не имеет?)))))))))))
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