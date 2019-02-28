Безвизу с Израилем ничего не угрожает - МИД
Читай также: В Борисполе группе израильтян запретили въезд в Украину - соцсети
Спикер МИД Катерина Зеленко заверила, что безвизовому режиму с Израилем ничего не угрожает. Об этом она написала в Twitter.
Зеленко пояснила, что в случае нарушения прав украинских граждан в любой из стран МИД может инициировать пересмотр условий поездок, в том числе - соглашений о безвизе. Однако сам визы никто возвращать не планирует.
Читай также: В аэропорту Израиля удерживали 140 украинцев
Правда в тому, що, в разі порушення прав українських громадян в будь-якій з держав, #МЗС ініціюватиме перегляд умов поїздок, у т.ч. угод про #безвіз. Неправда в тому, що #безвіз з Ізраїлем - під загрозою. #подорожібезкордонівhttps://t.co/mFqss5WpyF via @ukrpravda_news— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 28 февраля 2019 г.
“Неправда, что безвиз с Израилем - под угрозой“, - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.
Читай также: Будущий посол Польши: “Мы приучили Украину, что ей позволено больше“
Напомним, ранее Зеленко заявила, комментируя скандал с Израилем, связанный с нарушениями прав украинских туристов: “Мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе, и целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются“.