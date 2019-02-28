Безвизу с Израилем ничего не угрожает - МИД

В министерстве заверили, что не имели ввиду отмену безвизового режима с Израилем.

Безвиз с Израилем отменять не будут EPA/UPG

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Спикер МИД Катерина Зеленко заверила, что безвизовому режиму с Израилем ничего не угрожает. Об этом она написала в Twitter.

Зеленко пояснила, что в случае нарушения прав украинских граждан в любой из стран МИД может инициировать пересмотр условий поездок, в том числе - соглашений о безвизе. Однако сам визы никто возвращать не планирует.

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“Неправда, что безвиз с Израилем - под угрозой“, - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.

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Напомним, ранее Зеленко заявила, комментируя скандал с Израилем, связанный с нарушениями прав украинских туристов: “Мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе, и целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются“.