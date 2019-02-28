Телеканал 1+1 сегодня пикетировали пенсионеры
Журналисты телеканала сообщили, что под зданием их офиса собрались несколько десятков протестующих. Большая часть из них оказалась пенсионерами. Об этом пишут на официальном сайте ТСН.
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Известно, что колонна протестующих собралась возле кинотеатра на Подоле, а потом направилась к офису канала.
Митингующие вооружились национальными флагами, а также громкоговорителями. Они скандировали политические лозунги против кандидата в президенты Владимира Зеленского. Некоторые из них принесли плакаты и баннеры против Зеленского.
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Журналисты телеканала взялись снимать сюжет о сегодняшнем пикете возле стен офиса телекомпании. На камеру одна из женщин пенсионного возраста созналась, что данный пикет для нее - это возможность заработать. Правда, женщина не созналась, кто заказал этот митинг, а также отказалась назвать сумму, которую ей заплатили.
Напомним, Зеленский сообщил, сколько денег потратил на предвыборную кампанию. Команда кандидата в президенты потратила на выборы уже более 23 миллионов гривен.