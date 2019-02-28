Телеканал 1+1 сегодня пикетировали пенсионеры

Несколько десятков протестующих сегодня пикетировали возле офисного здания телеканала 1+1.

Пикет продолжался не долго Скриншот из видео

Журналисты телеканала сообщили, что под зданием их офиса собрались несколько десятков протестующих. Большая часть из них оказалась пенсионерами. Об этом пишут на официальном сайте ТСН.

Читай также: Блогер о Зеленском: Воюющая страна не должна голосовать за смазливых мальчиков t

Известно, что колонна протестующих собралась возле кинотеатра на Подоле, а потом направилась к офису канала.

Митингующие вооружились национальными флагами, а также громкоговорителями. Они скандировали политические лозунги против кандидата в президенты Владимира Зеленского. Некоторые из них принесли плакаты и баннеры против Зеленского.

Читай также: Эксперт о внимании Запада к Зеленскому: Они пытаются найти альтернативу

Журналисты телеканала взялись снимать сюжет о сегодняшнем пикете возле стен офиса телекомпании. На камеру одна из женщин пенсионного возраста созналась, что данный пикет для нее - это возможность заработать. Правда, женщина не созналась, кто заказал этот митинг, а также отказалась назвать сумму, которую ей заплатили.

Напомним, Зеленский сообщил, сколько денег потратил на предвыборную кампанию. Команда кандидата в президенты потратила на выборы уже более 23 миллионов гривен.