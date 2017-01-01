Мужчина, который воровал газ в Херсоне, может попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Способ, с помощью которого мужчина на протяжении длительного времени воровал газ у государства, шокирует.

Такого штрафа за воровство в Украине еще не было EPA/UPG

Мужчина, которого четыре раза ловили на краже государственного газа в Херсоне, должен заплатить Украине 2 млн гривен штрафа. Об этом сообщает пресс-секретарь АТ “Херсонгаз” Наталия Пятниченко.

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Вор вмешался в систему газоснабжение в том месте, где находится высокое давление. Сделал он это с помощью обычного газового шланга. Даже страх подорваться на месте и взорвать целый жилой квартал не остановил вора.

Всего в нескольких шагах от места вмешательства в систему газоснабжения находится оживленная улица. По ней активно курсирует транспорт, а также ходят пешеходы. К счастью, трагедии удалось избежать.

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“Херсонгаз” обещает контролировать всю систему газоснабжения для того, чтоб жители Херсона чувствовали себя в безопасности.

Напомним, украинцам изменили нормы потребления газа. Из-за массового перерасчета платежки в феврале придут с задержкой.