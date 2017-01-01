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В Днепре школьники отравились самодельными лизунами

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В одной из школ Днепра четверо детей отравились во время игры с самодельными лизунами. Полиция проводит проверку.
Шестеро школьников Днепра отравились самодельными лизунами
Шестеро школьников Днепра отравились самодельными лизунами
пресс-служба Национальной полиции

В Днепре шестеро школьников отравились самодельными лизунами. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Указано, что в настоящее время полиция проводит проверку по факту возможного отравления учеников одной из школ города Днепр.

"Установлено, что дети играли самодельными лизунами. Скорее всего, это и стало причиной отравления шести четвероклассников. Материалы по данному факту внесены в журнал единого учета", - говорится в сообщении.

При этом в полиции предупреждают родителей, что в сети интернет выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты.

Ранее шестеро детей были госпитализированы после посещения одного из детских развлекательных центров Бердянска (Запорожская область).

Также сообщалось, что во Львове в детсаду отравились 10 детей ясельной группы.

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Теги: Отравления, дети, школа, Днепр, школьники, отравление, госпитализация, пострадавшие, ученики
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Источник: korrespondent.net

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