Богдан передаст армии броневики Барс-8

Богдан Моторс будет поставлять броневики Вооруженным силам Украины и продвигать бронеавтомобиль на внешних рынках.

Бронеавтомобиль Барс-8, разработанный компанией Богдан Моторс, успешно завершил программу государственных испытаний, которая продолжалась более двух лет. Об этом сообщается на сайте компании.

В течение испытаний ББМ Барс-8 успешно прошла все этапы - ходовые испытания, прохождение бродов, преодоление бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и ряд других важных тестов.



Барс-8 стал второй ББМ в Украине после бронеавтомобиля Казак-2 (НПО Практика), которая прошла государственные испытания. По итогам испытаний Богдан Моторс будет поставлять броневики Вооруженным силам Украины и продвигать бронеавтомобиль на внешних рынках.

Броневик разработан на базе пикапа американской Ram (подразделения Fiat Chrysler Automobiles). Пассажировместимость базового автомобиля составляет до 10 человек в полном снаряжении. Барс-8 имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4х4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированной противоминной и баллистической защитой по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрена установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, Противоосколочная пидбой корпуса, автономной климатической системы.

Как сообщалось, Минобороны снова купит скандальные авто Богдан. Производитель заявляет, что санитарные автомобили пережили 10 изменений. Все они согласовывались с военными медиками и представителями Министерства обороны.

Производство санитарных Богданов остановлено – Минобороны

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